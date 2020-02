Nine Rocks Games : THQ Nordic fonde un nouveau studio pour développer un jeu de tir et de survie

THQ Nordic est surtout connu pour racheter des studios à la pelle, mais pour une fois, il vient d'annoncer l'ouverture de Nine Rocks Games, un nouveau studio basé à Bratislava, en Slovaquie.

À la tête de Nine Rocks Games, nous retrouvons David Durcak, qui a œuvré sur DayZ chez Bohemia Interactive, mais également des développeurs ayant travaillé sur Soldier of Fortune 3, Conan ou encore Chaser. Cependant, le premier jeu du studio slovaque sera plus proche de DayZ, il s'agira en effet d'un jeu de tir et de survie, encore inconnu évidemment.

DayZ 39,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 39,99€. « Nous avons hâte de nous installer dans nos bureaux, d’optimiser progressivement la taille de notre équipe et de travailler sur notre projet », commente David Durcak, PDG de Nine Rocks Games. « Avec THQ Nordic comme partenaire, notre liste de talents a trouvé les conditions parfaites pour collaborer à notre premier projet commun. » « Nous nous félicitons du dernier ajout au réseau de studios THQ Nordic : Nine Rocks Games », a déclaré Klemens Kreuzer, PDG de THQ Nordic. « Personnellement, je pense que c'est toujours un bon signe dans les affaires, quand tout semble juste se mettre en place. Les bonnes personnes au bon moment, ayant la bonne mentalité et une conversation constructive... Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe slovaque à bord et sommes ravis de notre premier projet avec Nine Rocks Games. »

Comme souvent avec l'ouverture d'un nouveau studio, il faudra attendre plusieurs mois avant de découvrir le premier jeu de Nine Rocks Games.