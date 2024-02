Turbo Kid : enfin une date de sortie pour le metroidvania rétro

En 2021, Outerminds dévoilait Turbo Kid, un metroidvania qui sent bon les années 80 inspiré du film éponyme réalisé par Anouk Whissell, François Simard et Yoann-Karl Whissell. Le titre devrait arriver l'année suivante sur des plateformes inconnues, mais le studio a pris son temps pour le développement.

Cette semaine, Turbo Kid refait parler de lui à l'occasion de l'IGN Fan Fest 2024 avec une nouvelle bande-annonce de gameplay, à découvrir ci-dessus. Outerminds profite de l'évènement pour annoncer que la date de sortie de Turbo Kid est fixée au 10 avril prochain, uniquement sur PC. Pas de versions consoles pour le moment, dommage, mais une démo est déjà disponible sur Steam.

Un Metroidvania sanglant en pixel-art sur BMX et basé sur le film Turbo Kid.

Vous incarnez un guerrier solitaire dans une quête pour traverser les Terres Désolées remplies de canailles et de monstres. Voudevrez passer à travers eux – littéralement – afin de survivre.

Courez, rampez, sautez, accrochez-vous et, pour la toute première fois dans un Metroidvania (ne faites pas de recherches), promenez-vous à vélo à travers l’univers du jeu! Mesdames et messieurs, voici le summum de la technologie du transport à propulsion humaine : le vélo tout-terrain !

Votre fidèle BMX est à portée de main à tout moment. Déplacez-vous plus rapidement, accédez à de nouvelles zones, lancez-le sur les ennemis et effectuez des tours de vélo dingues pour gagner des bonus.

Notre histoire commence immédiatement après la fin du film. Au cours de votre voyage, vous rencontrerez d’étranges et excentriques personnages : parfois des amis, parfois des ennemis et parfois entre les deux, qui vous offriront des conseils, des quêtes, des combats et des blagues (beaucoup de blagues) dans une histoire touchante et hystérique créée en collaboration avec les cinéastes derrière le film.

Explorez les différentes zones et battez les gardiens dans l'ordre qui vous convient, faites des choix qui affecteront le cours de l'histoire, vous permettant de jouer plusieurs parties avec des chemins et des résultats différents.

Vous ne vous souciez pas de l’histoire et vous n’êtes là que pour jouer (amateurs de sprint vidéo, on vous regarde), tous les dialogues sont sautables.

De nombreuses scènes cinématiques peuvent simplement être ignorées si vous ne souhaitez pas interagir avec elles.