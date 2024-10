Two Point Museum : un nouveau lieu mortel et terrifiant dévoilé en vidéo

Pour marquer le coup en ce jour d'Halloween, Two Point Studios et SEGA dévoilent une nouvelle bande-annonce de Two Point Museum, leur prochain jeu de gestion. Après un hôpital et une école, les joueurs devront gérer un musée en organisant des expositions pour attirer les visiteurs, avec des emplacements variés.

Les studios dévoilent aujourd'hui l'hôtel hanté de Wailon Lodge, qui rejoint Memento Mile et Passwater Cove. Ici, les joueurs prendront possession d'un vieux bâtiment de Two Point County, à l'écart du reste de la ville, mais très proche de l'Outre-monde. Entre les meubles qui se déplacent tout seuls et les apparitions, les conservateurs auront fort à faire pour rendre cet hôtel attractif.

La date de sortie de Two Point Museum est fixée au 4 mars 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec un accès anticipé dès le 27 février pour les joueurs précommandant l'Explorer Edition numérique, vendue 35,99 € sur Gamesplanet. L'édition physique de Two Point Museum Explorer Edition est sinon disponible en précommande contre 39,99 € sur Amazon ou Fnac.