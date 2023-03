Ubisoft dévoile Ghostwriter, une IA qui crée les dialogues des PNJ

Les outils d'intelligence artificielle s'améliorent au fil des années, permettant maintenant de créer à peu près tout et n'importe quoi grâce au « machine learning ». Certains développeurs ont déjà annoncé qu'ils passeraient par ces outils pour créer des artworks préparatoires notamment, mais Ubisoft va encore plus loin.

Le studio dévoile cette semaine Ghostwriter, un outil d'intelligence artificielle qui est capable de créer des lignes de dialogues pour les PNJ de jeux vidéo. Si vous connaissez des outils comme Midjourney ou ChatGPT, c'est le même principe : un humain écrit une commande et Ghostwriter déballe des lignes de dialogues en fonction de celle-ci, qu'il est possible par la suite de peaufiner ou modifier. Ghostwriter ne peut donc pas tout faire en solo, un humain est toujours nécessaire, mais bien évidemment, cela fait grogner les scénaristes.

Alanah Pearce (Santa Monica Studio) explique ainsi que « devoir éditer des scripts/dialogues générés par l'IA semble prendre beaucoup plus de temps » que de simplement écrire des ébauches de textes, et le budget serait plus intelligemment dépensé en recrutant des écrivains. Même son de cloche pour Edd Coates (Radical Forge) qui affirme que « ce travail aurait pu créer un emploi pour un Junior », rappelant que de nombreux jeunes scénaristes étoffent leur CV grâce à la rédaction de ce genre de petites lignes de dialogues secondaires. Les commentaires sous la vidéo YouTube d'Ubisoft sont tous dans cette lignée, autant dire que Ghostwriter ne séduit pas grand monde pour le moment.

Seul l'avenir nous dira si Ghostwriter en a un. D'ici là, vous pouvez retrouver les jeux d'Ubisoft sur Gamesplanet.