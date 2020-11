UNBOXING du Casque Pulse 3D PS5 : notre déballage maison en photos

Dans la liste des accessoires PlayStation 5 disponibles au lancement de la console, nous trouvons un invité de marque : le casque-micro sans fil Pulse 3D. Si la PlayStation 4 de Sony avait pu capitaliser sur deux fers de lance, le Gold et le Platinum, le Pulse 3D débarque avec ses nouvelles fonctionnalités inédites, notamment la technologie Tempest 3D AudioTech offrant une spatialisation 3D du son optimisée.

Autonomie de 12h, double microphone ou encore chargement rapide USB-C sont autant de fonctionnalités qui vous permettront de profiter à fond de vos jeux next-gen.

Dans les accessoires difficilement optionnels pour les joueurs adeptes du multijoueur, ce casque Pulse 3D figurera pour sûr parmi les premiers choix des primo-acquéreurs. Si vous faites partie de ceux-ci, voici ce que vous découvrirez à l'ouverture de votre boîte :

Le casque Pulse 3D ;

; Un câble Jack 3.5 de 1 m ;

Un câble USB-C de 1,5 m ;

Le dongle USB Bluetooth ;

Et, évidemment, deux petits livrets usuels venant expliquer le fonctionnement de l'accessoire.

Le casque est - contrairement à la DualSense - bien inséré dans sa boîte pour éviter trop de mouvements de transport. Points visuels notables, il n'y a pas de réglage en hauteur possible des oreillettes/coussinets, et le design reprend celui du Platinum, avec son arceau intermédiaire en caoutchouc venant épouser la tête, et des coussinets assez larges et épais pour une meilleure isolation extérieure. Les boutons sont aussi plus regroupés sur la tranche que sur le Gold, avec lequel nous avons pu comparer ce Pulse 3D dans les photos. Pour le reste, il faudra attendre un test en bonne et due forme !

Vous trouverez toutes les photos du déballage maison en page suivante, et pourrez acquérir la Caméra HD pour 59,99 € à la Fnac.

