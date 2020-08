UNBOXING du Logitech G923 Trueforce : notre déballage maison du volant du constructeur suisse

Début août, Logitech a annoncé une nouvelle gamme de volants compatibles PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC. Fidèle à ses principes, et aux licences officielles surtout, il en existe une version aux couleurs de PlayStation et une autre à celle de Xbox. En clair, les deux sont techniquement identiques, mais elles apportent chacune l'univers de la marque au travers des boutons présents et de l'emballage logoté. À noter, les deux versions sont totalement compatibles avec les PC. Dans notre cas, nous avons opté pour une version Xbox.

Impossible de se tromper, la boîte est aux couleurs de la marque avec la bande verte en haut arborant son logo, ainsi qu'un petit rectangle en bas qui, au cas où nous aurions eu un doute, reprend le même symbole avec la mention « For - Fur - Pour ». Une fois n'est pas coutume, le packaging est très bien pensé, car il donne vraiment toutes les informations utiles sur les fonctionnalités de ce volant. Pratique pour celui qui le découvre dans les rayons d'un magasin.

Chez le constructeur suisse, il y a une certaine envie de garder un air de famille à ses différentes générations de volant et si le Logitech G923 Trueforce ressemble, à première vue, à son grand frère le G920, en y regardant de plus près, il est vraiment plus beau. Avec une roue habillée de cuir microperforé, des palettes en métal, une croix centrale en aluminium brossé et tous les boutons utiles (plus un sélecteur à 24 positions pour des préréglages), il dégage une certaine classe et surtout une réelle sensation de solidité. Il se fixe toujours à une table via deux pinces vissables ou sur un support de siège type playseat avec deux vis. Pour les changements, c'est dans les entrailles de la bête que tout a été repensé avec un mécanisme de retour de force à deux moteurs pouvant reproduire des vibrations jusqu'à 1 000 Hz (soit deux fois plus qu'avant). Le pédalier, en métal aussi, a été repensé avec un nouveau ressort progressif et offre une plus grosse résistance sous nos petits petons. Pour savoir si tout ceci est purement marketing ou réellement innovant, nous vous proposons d'attendre notre test qui arrivera d'ici quelques jours, le temps de mettre le bébé helvète à l'épreuve des nouveautés Project CARS 3, WRC 9 et quelques autres classiques comme Forza Motorsport 7.

Vous trouverez les photos de notre unboxing du Logitech G923 Trueforce à la page suivante et si jamais vous êtes déjà convaincus qu'il est fait pour vous, vous pouvez d'ores et déjà le précommander à la Fnac au prix de 399,99 €.