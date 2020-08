Logitech G923 Trueforce : des volants PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC annoncés

Logitech est chaud bouillant et annonce la venue de deux volants G923, un compatible avec les machines de Microsoft (Xbox One et la Xbox Series X), et un autre avec les consoles de Sony Interactive Entertainment (PS5 et PS4) et les PC. Quoi de neuf dans les parages ? Pour le coup, nous laissons la parole au constructeur.

Il stipule donc :

Découvrez la nouvelle génération des volants de course. Le design Logitech G primé a été repensé pour s'adapter à la physique de votre jeu et offrir un réalisme inégalé. Sentez les pistons pomper, le gravier crisser, et chaque passage de vitesse, drift et virage en épingle à cheveux comme jamais auparavant.

Ujesh Desai, Directeur Général de Logitech G a expliqué :

Au cours des dernières années, nous avons collaboré avec des pilotes de simulations automobiles et pilotes professionnels afin de développer une expérience de conduite complète et réaliste comme aucune autre. Avec la TRUEFORCE, vous ressentez réellement la route ainsi que toutes les subtilités d’une course automobile. Cela améliore vraiment l’expérience.

Concernant les caractéristiques :

Commandes de lancement à double embrayage programmables – elles permettent aux pilotes de sortir de la ligne plus proprement et plus rapidement avec un double embrayage programmable qui facilite une traction maximale et un minimum de fumée.

– elles permettent aux pilotes de sortir de la ligne plus proprement et plus rapidement avec un double embrayage programmable qui facilite une traction maximale et un minimum de fumée. Indicateur de régime intégré - des LED colorés intégrés indiquent le niveau de régime (RPM) et alertent le coureur lorsqu'il franchit la ligne rouge.

- des LED colorés intégrés indiquent le niveau de régime (RPM) et alertent le coureur lorsqu'il franchit la ligne rouge. Commandes de jeu au volant - les commandes de jeu PlayStation 4 et PlayStation 5 sont intégrées au volant pour un contrôle total à portée de main.

- les commandes de jeu PlayStation 4 et PlayStation 5 sont intégrées au volant pour un contrôle total à portée de main. Pédales de frein progressives – elles intègrent un nouveau ressort progressif pour une meilleure réactivité au service du réalisme et du contrôle.

– elles intègrent un nouveau ressort progressif pour une meilleure réactivité au service du réalisme et du contrôle. Cadran de sélection à 24 points - Le cadran de sélection intégré permet au pilote d’ajuster la traction, le rapport poids/puissance (ou couple), la gestion automatique de la stabilité, la force de freinage et plus encore.

Une première liste de jeux compatibles a été communiquée et est disponible en page deux de cet article. Des images sont visibles en page trois. Concernant le prix ? 399,99 €. La date de sortie, elle, est fixée au 25 août 2020. Si vous êtes intéressés, les bêtes sont disponibles en précommande à la Fnac.