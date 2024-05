Une franchise légendaire bientôt de retour, mais le nom va poser problème

Il y a 20 ans, la franchise Stronghold était très appréciée des amateurs de jeux de stratégie en temps réel, demandant de construire sa ville et remporter des batailles au Moyen-Âge. Firefly Studios est un peu plus discret ces dernières années, Stronghold: Warlords nous a fait voyager jusqu'en Asie, mais le prochain opus devrait revenir aux bases.

Bon, les développeurs n'ont rien annoncé de manière officielle, mais Respawn First a remarqué que Firefly Studios a déposé le nom Stronghold: The Dark Ages au Royaume-Uni, dévoilant ainsi le nom du prochain opus. Firefly Studios appartient pour rappel à Devolver Digital, qui organisera une conférence le 8 juin prochain, ce sera peut-être l'occasion d'officialiser le jeu... même si le nom peut poser problème.

Car oui, un autre jeu encore non officialisé fait parler de lui, DOOM: The Dark Ages, prochain FPS d'id Software et Bethesda et qui nous plongerait dans un monde d'inspiration médiévale. Question timing, ce n'est pas l'idéal pour Firefly Studios. Cependant, rappelons que The Dark Ages est un terme générique anglais pour désigner un Âge sombre (souvent au Moyen-Âge occidental), il serait compliqué de le réserver à un jeu vidéo en particulier.

Difficile d'imaginer Bethesda et Microsoft broncher face à Firefly Studios, reste à savoir si celui-ci va changer le nom de son prochain Stronghold pour éviter d'être occulté par ce DOOM: The Dark Ages. En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez retrouver Stronghold: Warlords à partir de 8,79 € sur GOG.com et Gamesplanet.