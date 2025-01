SEGA : une franchise culte oubliée depuis 25 ans bientôt de retour ?

SEGA s'est mis en tête de faire revivre ses vieilles franchises, pour le plus grand plaisir des fans. Les nostalgiques s'attendent à des remakes de Crazy Taxi, Shinobi, Golden Axe, Jet Set Radio et Streets of Rage, du gameplay des deux premiers titres a d'ailleurs fuité l'année dernière. Mais c'est une autre licence qui fait parler d'elle cette semaine.

Comme l'a remarqué Gematsu, SEGA a déposé les marques « Ecco the Dolphin » et « Ecco » le 27 décembre dernier au Japon, un dépôt désormais public depuis quelques heures. Si ce nom ne vous dit rien, eh bien c'est un peu normal, la licence est oubliée depuis 25 ans. Le premier jeu, Ecco the Dolphin, a vu le jour en 1992 sur Megadrive et permettait d'incarner un dauphin combattant des extraterrestres dans l'océan. Une suite a vu le jour deux ans plus tard, Ecco : Les Marées du temps, puis des spin-offs avec Ecco Jr. et enfin un troisième opus en 2000, Ecco the Dolphin: Defender of the Future.

Il y a donc fort à parier que SEGA préparerait également un remake du premier titre, Ecco the Dolphin, mais tant que le studio japonais n'a pas confirmé la nouvelle, les pincettes sont de mise.

