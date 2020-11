Unto The End : enfin une date de sortie sur consoles et PC

Révélé en 2017, Unto The End était censé sortir dans le courant de l’année 2018 sur consoles et PC. Après une vidéo de gameplay montrée durant l’E3 2019 et une autre dévoilée à l'occasion du Summer of Gaming 2020 , la production tient désormais sa date sortie sur les différentes plateformes. Pour rappel, Unto The End est un jeu d’action et d’aventure indépendant développé par 2 Ton Studios et édité par Big Sugar. Vous incarnez un père qui souhaite désespérément retrouver sa famille et qui devra affronter de nombreux ennemis au travers de combats dantesques.

Ainsi, Unto The End sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Stadia et PC via Steam et GOG le 9 décembre prochain et sur Nintendo Switch quelques jours plus tard, à savoir le 17 décembre. La production rejoindra également le Xbox Game Pass le 9 décembre et sera donc disponible day one pour tous les abonnés du fameux service. Big Sugar a publié une vidéo où les développeurs prennent la parole. Ces derniers expliquent que chaque combat aura sa difficulté et que les joueurs devront se montrer patients et saisir chaque opportunité qui s’offre à eux.

Notre but ici était de retranscrire la sensation d’être au cœur de combats sensationnels sans que cela ressemble à un simulateur de combat à l’épée. L’objectif était donc de vous faire suer des mains tout en vous offrant la tension d’un vrai combat sans que vous ayez à réaliser des combos complexes. Vous pouvez perdre votre épée, vous vider de votre sang à cause de vos blessures et perdre chaque combat en deux ou trois coups. Votre réussite dépendra donc de votre capacité à rester calme et à saisir les opportunités qui se présenteront à vous au bon moment.

Si vous êtes un peu curieux, voici ce qui vous attend dans Unto The End :

Unto The End est une aventure artisanale et éprouvante. Seul et dépassé par les événements, un humble père doit endurer un voyage désespéré pour retrouver sa famille. Armé d'une épée, d'un poignard et de sa matière grise, il devra vaincre et déjouer les créatures qu'il rencontrera au fil de ses voyages en terres inconnues, où chaque pas qui le rapproche du foyer comporte son lot de dangers. Des combats exigeants

Un système de combat unique axé sur les compétences et la maîtrise, élaboré de zéro spécifiquement pour la 2D. Combattez intelligemment et frappez au bon moment avec votre épée et vos armes de jet dans des batailles acharnées en duel ou en groupe. Des rencontres et des ennemis uniques

L'aventure se dessine au fil de rencontres soigneusement conçues, chacune mettant en lumière des adversaires aussi redoutables qu'intelligents, tous avec leur propre histoire bien ancrée dans l'univers du jeu. Le savoir-faire au centre du gampelay

Une expérience solo éprouvante à la prise en main accessible. Toutes les capacités du père sont disponibles dès le départ, mais leur maîtrise ainsi qu'une observation attentive de l'environnement seront essentielles à sa survie. Un univers impitoyable

Des ruines souterraines caverneuses aux pics montagneux, surmontez les défis environnementaux et les pièges mortels alors que vous arpentez un monde aux paysages fourmillant de détails.

Si vous voulez accueillir Unto The End, vous pouvez acheter une Switch sur Amazon pour 293,35 €.