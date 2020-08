Ce week-end sur GAMERGEN.COM : le jeu Suicide Squad officialisé, une bande-annonce Justice League, et des concept arts The Flash

Ce week-end sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 48 heures. Que s'est-il passé en ces samedi 22 et dimanche 23 août 2020 ?

Chaud devant, le jeu de Rocksteady, Suicide Squad: Kill the Justice League, a été officialisé sur nex-gen. À côté de cela, la version Snyder Cut de Justice League a eu droit à une bande-annonce, et le film The Flash a été exhibé au travers de deux concept arts alléchants.

Dans le reste de l'actualité, un premier teaser de The Batman a été partagé, nous sommes revenus sur la mise à jour de la semaine du PlayStation Store, une vidéo attrayante de Black Adam est disponible sur la Toile, une ultime bande-annonce de TENET a été diffusée, plusieurs éditions collector Xbox de divers titres Ubisoft seront livrées sans disque, et du gameplay de Marvel's Avengers a surgi sur la Toile.

Pour finir, ne loupez pas notre unboxing et preview du moment :