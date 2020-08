Marvel's Avengers : M.O.D.O.K. et Monica Rappaccini dans une nouvelle vidéo avec du gameplay sur l'A.I.M.

Jusqu'à il y a peu de temps, Square Enix nous promettait une bataille contre l'A.I.M. (Advanced Idea Mechanics) dans le cadre de Marvel's Avengers. Cette entreprise privée persuadée du fait qu'elle pouvait remplacer les super-héros et faire un meilleur travail qu'eux grâce à la science. Elle a ainsi pu développer des technologies très avancées, et a profité des dégâts causés par la catastrophe du A-Day pour descendre les Avengers et améliorer son image. Mais comme nous l'avons appris lors du premier War Table, cette organisation cache en fait un sombre dessein.

Elle est en réalité dirigée par George Tarleton, un méchant scientifique à l'origine même du A-Day, depuis transformé en super-vilain, M.O.D.O.K. Et il ne va pas hésiter à utiliser les robots et les connaissances de l'A.I.M. pour anéantir les Avengers et enfin pouvoir défendre le monde comme il le veut, avec la science. Heureusement pour les super-héros, Monica Rappaccini, cofondatrice bienveillante de la firme, va devenir une bonne alliée pour notre équipe. Tout cela nous est raconté dans une nouvelle vidéo avec des scènes inédites, pavée de commentaires des développeurs, diffusée en exclusivité par ComicBook.

La date de sortie de Marvel's Avengers est prévue pour le 4 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, en édition classique, Deluxe ou Earth Mightiest, et plus tard en 2020 sur PS5 et Xbox Series X.

