Marvel's Avengers : la bêta ouverte pour tout le monde sur PC, PS4 et Xbox One, c'est aujourd'hui !

Les avis divergent sur Marvel's Avengers, l'ambition jeu d'action de Square Enix aussi bien jouable en solo qu'à travers des missions en coopération. Le titre ne prendra vraiment toute sa dimension qu'avec le temps, car il prévoit d'évoluer en live service avec du contenu gratuit et régulier au fil des mois. Mais pour se faire une idée de ce que valent l'univers et le gameplay, une bêta est en cours depuis quelques jours.

Elle a d'abord été proposée aux joueurs ayant précommandé leur exemplaire sur PS4, puis ouverte à tous sur cette même plateforme et lancée en mode fermé sur PC et Xbox One. La dernière phase, c'est ce week-end, avec 2 jours de bêta ouverte pour tout le monde ! Vous pourrez jouer à Marvel's Avengers du vendredi 21 août à 21h00 au dimanche 21 août à la même heure : pour les précédentes étapes, le client était accessible un peu avant et du rab était proposé à la fin, alors vous devriez pouvoir en profiter un peu plus.

La bêta de Marvel's Avengers est une aventure originale à la troisième personne riche en action qui allie une histoire cinématographique et des modes solo et coop (un compte Square Enix Membership gratuit est requis). Rassemblez-vous pour former des équipes allant jusqu'à quatre joueurs, apprenez à maîtriser des capacités extraordinaires et défendez la Terre face à des menaces toujours plus dangereuses.

Si vous êtes intéressés, ne tardez pas plus : la bêta peut d'ores et déjà être téléchargée sur les différentes plateformes. La date de sortie de Marvel's Avengers est prévue pour le 4 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, en édition classique, Deluxe ou Earth Mightiest, et plus tard en 2020 sur PS5 et Xbox Series X.

