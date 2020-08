PREVIEW de Marvel's Avengers : une nouvelle guerre se prépare

C'est une bêta, ne l'oublions pas





Marvel's Avengers arrive à grands pas dans nos rayons, mais en attendant, nous avons pu mettre la main sur la bêta afin de décortiquer brièvement, et une nouvelle fois, cette aventure. Au programme du jour ? Une petite expédition en solo et des batailles en multijoueur. Nous avons pris le contrôle des Avengers... De quoi nous émoustiller ou nous refroidir ?

Du bon gros classique et du déjà-vu...

Alors, certes, il ne s’agit pas du jeu complet, mais la partie visuelle laisse par moment à désirer. Les textures des héros ont été légèrement peaufinées depuis le temps, mais ce n'est pas encore... ça. Le titre propose des moments spectaculaires, qui amusent les rétines, et à côté de cela, nous avons des phases qui manquent totalement d’âme. Nous pensons à des zones vides, sans intérêt, où quelques plateformes et ennemis traînent dans les parages. À contrario, il peut y avoir des lieux plutôt intenses, avec des végétations denses et bien réalisées. Vous l'aurez compris, un coup c'est pile, un coup c'est face. Autre point et pas des moindres, la synchronisation labiale qui est catastrophique. De plus, le doublage français se mélange avec l'anglais, rendant quelques passages totalement délirants. Espérons que ces problèmes soient réglés d'ici la sortie (mais cela risque d'être dur ; rappelons que le jeu arrive le 4 septembre prochain, vous pouvez dès à présent le précommander sur Amazon).

Parlons de l'histoire rapidement. Nous débutons cette expédition sur le Golden Gate, où une attaque a eu lieu. Les Avengers sont dans les parages pour terrasser la menace... Captain America est en mission dans son coin pour régler la situation, échoue, et est porté disparu. La populace a été touchée par un étrange phénomène, certains ont hérité de pouvoirs depuis ce jour appelé « A-Day ». Le papa de la société AIM, George Tarleton, met tous les moyens pour trouver un remède afin de « guérir » les Inhumains, les personnes atteintes de facultés hors normes. Le temps a passé, les Avengers et Stark Industries ne sont plus, une nouvelle ère règne sur la Terre. Kamala Khan, alias Miss Marvel, pense que toute cette histoire est un coup monté et va essayer de rassembler les anciens super-héros pour lutter contre la domination de l'AIM. De prime abord, le récit colle parfaitement avec le genre du jeu, qui éclate en plusieurs morceaux afin de proposer diverses quêtes à réaliser.

Le joueur suit donc un fil conducteur agrémenté de missions réalisables en solitaire ou en multi. Les buts sont souvent les mêmes et quelque peu redondants : partir d'un point A pour rejoindre un point B, massacrer des ennemis, réaliser des défis (par moment inutiles et ennuyeux). Bref, tout cela permet de récupérer des points afin de booster les compétences de nos guerriers. En d'autres termes, du bon gros classique et du déjà-vu... La mise en scène dans tout cela, nous sommes dans du spectaculaire avec une caméra dynamique (et capricieuse) suivant les actions de nos amis, et des explosions à tout-va. Sur ce point, rien à dire, les yeux sont fixés sur l'écran, le cerveau se détend le temps d'une phase décalée.

Avengers un jour, mais pas forcément pour toujours





Concernant la prise en main, nous avons quelque chose de commun à la base, à savoir des attaques légères, lourdes, des esquives, des contre-attaques, et la possibilité de déclencher d'énormes actions survoltées permettant d’éradiquer rapidement les opposants environnants. Des différences à noter dans les commandes ? Captain America et Black Widow sont plutôt rapides et excellents au corps-à-corps, Thor et Iron Man sont privilégiés pour les offensives à distance, et Hulk et Miss Marvel, pour les assauts violents. Dans le lot, certains personnages ne sont pas très intéressants et risquent de rester sur le banc de touche (coucou Iron Man). Cependant, nos amis évoluent et se doivent de gagner en puissance pour achever des objectifs de plus en plus ardus.

En effet, la gestion d'un personnage est bien pensée. Chaque mission demande un certain niveau, forcément, nous devons gagner en expérience pour essayer de boucler un objectif avec aisance. De ce fait, nous sommes obligés de faire, re-faire, et re-refaire des taches terminées. D'un côté, nous récupérons des pièces, des ressources, des objets permettant de gonfler nos caractéristiques ; vive le loot dans les coffres éparpillés à droite, à gauche ! De l’équipement pas terrible à se mettre sous la dent ? Que nenni, le tout est plutôt bien équilibré, nous obtenons du matériel plus que pratique pour nos escapades. De l'autre, nous cumulons des points de compétences que nous gagnons en fin de partie, et que nous pouvons user dans des arbres adéquats afin de déverrouiller de nouvelles aptitudes. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, nous passons quelques minutes devant notre écran pour concevoir, au final, un héros à notre image.

Nos nouvelles impressions : Peut mieux faire !



Cette bêta de Marvel's Avenger n'est visuellement pas folichonne, avec quelques bugs, des ralentissements et des gestuelles manquant de fluidité. Certes, il reste quelques semaines pour polir tout ça, mais nous ne nous attendons pas à de gros miracles. Le gameplay est très basique, classique, avec une caméra légèrement capricieuse selon les situations, et les affrontements sont de temps en temps brouillons. Mais alors, où est le fun dans tout cela ? La réponse est simple : Avengers. L’équipe de développement incite les joueurs à se rassembler, à se connecter, pour créer son groupe « Avengers » et terminer plusieurs objectifs main dans la main dans un univers populaire. Le jeu a été conçu pour vivre une expérience à part avec son entourage. Le but ? Grandir ensemble, analyser une mission, ou encore établir des stratégies pendant une bataille. Cependant, les nombreuses petites imperfections peuvent vite irriter et sortir le joueur de son immersion. Nous sommes curieux de voir le titre dans son intégralité, et savoir comment il va évoluer au fil des semaines. Espérons que Marvel's Avenger arrive à retenir notre attention jusqu'au générique final...