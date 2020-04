Valorant : un patch 0.47+ pour nerfer Raze et corriger divers bugs

Si Valorant s'inspire essentiellement de Counter-Strike, le titre de Riot Games propose d'incarner des personnages dotés de capacités spéciales, et après quelques jours de bêta fermée, les joueurs sont nombreux à le dire : le lance-roquettes de Raze, sa capacité ultime, est bien trop puissant. Les développeurs se sont exprimés sur le sujet et ont décidé de nerfer le personnage, mais pas son lance-roquettes. Non, ce sont les Grenades gigognes qui sont concernées par ce patch.

Sans plus attendre, voici les changements à venir concernant Raze :

SteelSeries Rival 110 26,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 26,99€.

Les Grenades gigognes réinitialisent désormais leur délai de récupération après 2 éliminations.

Nous avons ajusté les sons de Grenade gigogne, Pack explosif et Bouquet final pour qu'on puisse plus facilement les entendre lors des situations mouvementées.

Nous avons corrigé un problème à cause duquel les sous-munitions de Grenade gigogne explosaient plus vite que prévu. Elles ont désormais une durée minimum avant explosion.

Pourquoi fait-on tout cela ?

Raze est censée être une duelliste hautement dangereuse qui sanctionne les ennemis postés à des endroits prévisibles, mais il nous a semblé que les sous-munitions et le nombre de grenades étaient beaucoup trop oppressants. Ensuite, les informations de gameplay communiquées aux joueurs doivent toujours être précises, et les signaux sonores des compétences de Raze retranscrivaient mal l'ampleur du danger qu'elles représentaient, alors nous avons revu les sons de chacune de ses compétences. Exemple : quand Bouquet final est équipé ou tiré à distance, les joueurs devraient pouvoir identifier clairement ce qui les menace.

Les développeurs ne reconnaissent pas forcément qu'il y a des soucis concernant le personnage de Raze et sa capacité ultime, pas question de la modifier pour l'instant. Non, les ils comptent plutôt apporter des changements concernant le sound design et d'autres éléments pour permettre aux adversaires de Raze de mieux appréhender son lance-roquettes, et éviter un peu mieux ses dégâts explosifs. Mais rien n'est daté pour le moment.

Les compétences létales n'ont pas communément vocation à tuer directement l'adversaire, surtout aux plus hauts niveaux de jeu. Plus les joueurs et les joueuses apprendront à les prévoir et à y répondre, moins elles serviront à achever l'adversaire et plus leur intérêt se concentrera sur le reste de leur valeur ajoutée. En revanche c'est bien à nous de vous fournir les signaux sonores, les informations et la fenêtre de réaction nécessaires pour les contrer. Vous devez sentir que le jeu vous donne suffisamment d'informations pour que quand vous mourrez parce que votre adversaire a bien joué, vous sachiez que c'est votre responsabilité. C'est un domaine dans lequel nous devons sans aucun doute faire des progrès et nous y travaillons activement. Par exemple, quand Raze équipe son lance-roquettes ou tire de loin, vous devriez clairement pouvoir identifier la menace en approche. Gardez à l'esprit que nous attendons toujours de vous que vous respectiez le missile quand il est en jeu, c'est-à-dire que vous vous organisiez en conséquence quand il est disponible pour la manche. Par exemple, si vous entendez une utilisation d'un ultime, n'essayez peut-être pas d'assaillir le site de bombe en groupe, mais dispersez-vous plutôt. D'un point de vue stratégique, c'est un peu comme si vous évitiez d'avancer en solo face à un Cypher ennemi quand il a son ultime, puisque vous risqueriez de mourir, de subir un interrogatoire et de divulguer la position du reste de l'équipe.

Raze n'est pas le seul personnage concerné par cette mise à jour 0.47+, Sage a également droit à quelques modifications, qui rendront un peu plus puissants ses Orbes de lenteur :

L'Orbe de lenteur ralentit désormais aussi la vitesse en l'air des joueurs dans la zone.

Les joueurs peuvent désormais marcher dans la zone de l'Orbe de lenteur sans faire de bruit.

Pourquoi ?

Les joueurs pouvaient contrer trop facilement l'Orbe de lenteur de Sage en faisant des sauts de lapin dans la zone. Nous voulons que le ralentissement minimum soit plus cohérent sur tous les déplacements dans la zone, tout en permettant toujours aux sauts de lapin et à la marche d'avoir un léger intérêt dans la zone. De plus, nous pensons qu'introduire une manière furtive, mais lente de se déplacer dans la zone d'Orbe de lenteur ajoute plus de nuances au jeu et un peu plus d'incertitude pour Sage, vu qu'elle n'entend pas nécessairement les gens qui traversent.

Enfin, Riot Games en profite pour peaufiner son gameplay en renforçant ici les dégâts au couteau, mais également en corrigeant quelques bugs rencontrés pendant cette phase de test :

Les attaques au couteau infligent désormais deux fois plus de dégâts par coup aux éléments destructibles, dont:

La barrière de Sage.



Les doubles portes en métal de Haven.

Pourquoi ?

Lors des manches où vous aviez peu de crédits (notamment la première et celle juste après le changement de côté), vous n'aviez pas suffisamment d'options pour gérer l'Orbe barrière de Sage. Notre but est de faire en sorte que les interactions avec son mur soient risquées, mais payantes, et que les joueurs puissent l'abattre, quel que soit leur équipement.

Plusieurs abus possibles ont été supprimés sur Bind, Haven et Split.

Split : l'orbe a été déplacé de B Milieu à B Principal.

Le but est d'ôter un peu de pression au milieu et de donner de bonnes raisons aux joueurs de contrôler B Principal.

Nous avons réduit le trafic réseau en sortie de client pour les joueurs utilisant un taux élevé d'images par seconde.

Certains FAI et certaines configurations réseau étranglaient le trafic, ce qui influait sur le gameplay en entraînant des pics élevés de latence réseau selon l'augmentation du taux d'images par seconde.



Aucun impact sur le gameplay ou la réactivité.

Correction d'un plantage de serveur rare causé par la corruption occasionnelle de paquets par les réseaux de certains joueurs.

La caméra espionne de Cypher ne peut plus utiliser d'arme.

Correction d'un bug à cause duquel la portée audible des pas n'apparaissait parfois pas sur la minicarte.

Pour rappel, Valorant est actuellement en phase de bêta fermée, uniquement sur PC, et cette mise à jour sera publiée cette nuit. Ainsi, les serveurs seront indisponibles cette nuit, de 3h30 à 9h00.

Lire aussi : Valorant : Riot Games dévoile déjà ses plans pour les compétitions eSport