Valorant : Riot Games détaille les parties compétitives

Valorant fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines, le jeu de tir multijoueur de Riot Games (League of Legends) est actuellement en phase de bêta fermée, les développeurs ont publié récemment un patch 0.47+ corrigeant quelques soucis techniques et d'équilibrage, mais c'est déjà la mise à jour 0.49 qui est abordée, elle rajoutera en effet le mode Compétition.

Pour accéder au mode Compétition lorsqu'il sera disponible dans Valorant, il faudra quand même connaître un peu le principe du jeu en terminant 20 parties dans le mode Non classé, le seul actuellement jouable. Huit rangs seront alors affichés en fonction de votre niveau : Fer, Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant, Immortel et Valorant, mais ne vous emballez pas trop vite, le rang sera réinitialisé au lancement de la version finale du jeu. Par ailleurs, Riot Games précise qu'il pourra désactiver temporairement le mode Compétition pendant cette bêta afin d'y apporter quelques changements, c'est un peu le principe d'une phase de test comme celle-là. Les développeurs précisent :

Par ailleurs, si un joueur ne participe à aucune partie compétitive pendant 14 jours, son rang ne sera plus affiché sur son profil, mais il ne diminuera pas pour autant. Enfin, Riot Games rappelle qu'il suivra avec attention les irrégularités des rangs des joueurs afin de lutter contre le rank boosting et les smurfs. Les joueurs pourront évidemment jouer en équipe, à condition qu'ils aient au maximum deux rangs supérieurs, soit six paliers, afin d'éviter tout déséquilibre. Valorant étant free-to-play, les développeurs auront sans doute bien du mal à éviter le boosting entre amis, mais c'est comme ça pour tous les jeux en ligne.

Le mode Compétition arrivera prochainement dans Valorant avec le patch 0.49, mais Riot Games n'a pour le moment pas donné de date de lancement précise.

