Virtua Fighter 6 : un épisode inédit en développement ? Le producteur de la série échaude les fans

Même si le projet avait sommairement été annoncé au dernier Tokyo Game Show 2020, tout est allé très vite pour Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown. Il a été officiellement présenté la semaine passée, et est sorti ce mardi en exclusivité sur PS4 et bornes d'arcade japonaises. Il est d'ailleurs dès maintenant compris dans le catalogue du PlayStation Plus et du PlayStation Now, pour qu'un maximum de monde puisse apprécier ses qualités graphiques, son gameplay modernisé et ses fonctionnalités en ligne.

Les joueurs se demandent forcément déjà ce qui les attend pour la suite. SEGA voulait-il échauffer les joueurs avant de livrer un Virtua Fighter 6 totalement inédit emmenant la franchise encore plus loin ? Le producteur Seiji Aoki a été interrogé à ce sujet par Famitsu, et a plutôt éteint les espoirs des fans.

Rien n'a encore été décidé concernant Virtua Fighter 6, donc je ne peux faire aucune déclaration. Mais si vous me demandez si je veux le créer ou non, je veux le créer. Ce titre [Ultimate Showdown] nous permettra de savoir s'il existe une demande et du potentiel pour Virtua Fighter. Nous voulons le mettre en valeur pour qu'il puisse se connecter au suivant.

Non, Virtua Fighter 6 n'est pas en développement et n'est pas dans les papiers de SEGA. Mais Seiji Aoki et ses équipes veulent le faire. Le succès de cet épisode jouera donc probablement une grosse part dans le futur de la licence, même si, avec son offre via des services, il sera difficile de le quantifier. Vous pouvez d'ailleurs l'essayer et faire grossir le nombre de téléchargements de Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown en vous abonnant au PS Plus ou PS Now pour 44,99 € au lieu de 59,99 € par an, seulement cette semaine.