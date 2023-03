Voice of Cards : les trois jeux de Yoko Taro enfin réunis dans une compilation, des versions mobiles disponibles dès maintenant

Fin 2021 et l'an dernier, Square Enix a successivement lancé trois jeux Voice of Cards : The Isle Dragon Roars, The Forsaken Maiden et The Beasts of Burden, tous indépendants les uns des autres et uniquement disponibles au format numérique. Les joueurs espéraient donc qu'une compilation physique les regroupe et... ce ne sera pas encore le cas, mais au moins l'éditeur propose enfin une compilation sur le PlayStation Store, l'eShop et Steam (dès 17h00 ce jeudi), Voice of Cards Trilogy, vendue 49,99 € (contre 29,99 € chaque titre à l'unité), qui se décline dans une édition appelée Voice of Cards Trilogy + DLC Set à 64,99 € (contre 37,99 € pour celles de chaque jeu).

En plus de ça, ces trois RPG ont droit à des portages sur iOS et Android coûtant chacun 14,99 €, dont vous pouvez retrouver les liens de téléchargement ci-dessous (pour ceux disponibles), ainsi que celui d'une démo du premier épisode.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars Chapter 0 (iOS / Android) ;

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars (iOS / Android) ;

Voice of Cards: The Forsaken Maiden (iOS / Android) ;

Voice of Cards: The Beasts of Burden (iOS / Android).

Si vous appréciez les productions de Yoko Taro, NieR: Automata The End of YoRHa Edition est vendu 33,99 € à la Fnac.