Warface : plus d'un million de joueurs en un mois sur Switch

Lancé sur Switch en février dernier, le jeu de tir du studio Crytek, Warface, disponible en free-to-play, se révèle être un franc succès. C’est à travers un communiqué de presse que l’éditeur My.Games a annoncé que le titre a atteint plus d’un million de joueurs en un peu plus d’un mois.

Mais les chiffres ne s’arrêtent pas là ! Les participants ont effectué plus de 495 387 matchs en PvP, et le temps total de jeu s’approche des 83 000 jours. De plus, d’autres statistiques précisent que le mode le plus populaire est le PvE, qui a été joué plus de 1 285 309 fois. Les opérations spéciales coopératives, quant à elles, ont été finies 148 507. Ces chiffres complètement démesurés titillent Ivan Pabyarzhin, le responsable de la franchise, qui souhaite proposer et diffuser des mises à jour constantes.

Pour rappel, Warface fut lancé en 2013 sur PC, l'année suivante sur Xbox 360 puis en 2018 sur PS4 et Xbox One, avant d’arriver sur Switch.