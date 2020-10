Warface et son spin-off Breakout célèbrent Halloween avec des évènements in-game

Pas question pour les développeurs de Warface et de son spin-off Warface: Breakout de passer à côté d'Halloween, le studio publie en effet des mises à jour dans ces différents titres pour découvrir des évènements in-game, qu'importe la plateforme, avec notamment une nouvelle carte radioactive sur ordinateurs.

Concernant Warface sur ordinateurs, justement, les joueurs peuvent découvrir dès aujourd'hui la carte Tchernobyl dans le mode Chasseur de primes, qui inclut une tour d'impulsion activée par les joueurs, pouvant détruire tout le monde dans la zone, mais également des drones de sécurité marquant l'emplacement des joueurs sur la map et des anomalies. Tout le monde peut obtenir de nouvelles babioles d'armes, des masques et des claymores en forme de citrouille pendant l'évènement, sans oublier des séries d'armes limitées Halloween et Frankenstein.

Du côté de Warface sur consoles (PS4, Xbox One et Switch), deux cartes font leur apparition, Halloween Farm et Halloween Wars, ainsi qu'une nouvelle chanson et des fournitures. Halloween Wars remplace la map Streetwars, avec cette fois un tas de zombies, citrouilles, cercueils et autres décorations, alors qu'Halloween Farm prend la place de Farm et Farm: Sunset dans le mode Match à mort par équipes, les joueurs s'affrontent dans un cimetière avec des cercueils ouverts, des épouvantails, des sorcières volantes et des lampadaires de citrouilles. Il est également possible d'obtenir un ensemble de masques et gants similaires à ceux de Freedy Krueger (Les Griffes de la nuit) ainsi que des séries d'armes limitées et de l'équipement sur le thème d’Halloween.

Enfin, Warface: Breakout accueille quant à lui son premier évènement horrifique, avec des ensembles, des masques spéciaux pour les Gardiens et les Faucheurs, des défis et un mode Jeu de la gâchette. Il s'agit là d'un mode d'escarmouche par équipes où les joueurs débutent la partie avec des armes de poings et des couteaux, il faut tuer des adversaires pour obtenir des armes plus puissantes. Attention, ce mode n'est disponible que pendant deux semaines, c'est une exclusivité d’Halloween.

Warface: Breakout est pour rappel jouable sur PlayStation 4 et Xbox One