Warface: Breakout, la Saison 1 et les parties classées sont lancées

Le FPS gratuit Warface a encore la côte, avec des millions de joueurs actifs et des ajouts de contenu régulier. L'expérience s'est déclinée le mois dernier avec un spin-off inattendu, Warface: Breakout, vendu 19,99 € sur PS4 et Xbox One. Les développeurs d'Allods Team ont pris le temps de rôder leur jeu de tir tactique pendant quelques semaines, et sont désormais fin prêts à lancer du contenu saisonnier.

La Saison 1 est à présent disponible, avec comme première grosse nouveauté l'apparition de parties classées. Vous allez désormais pouvoir affronter des joueurs de votre rang, et débloquer un tas d'éléments cosmétiques inédits. Apparences d'armes, avatars, cartes de défis et tenues peuvent être obtenues au fil des parties, et plus votre rang est élevé, plus les récompenses sont rares. Warface: Breakout prévoit de continuer sur cette lancée à l'avenir avec des modifications d'équilibrage et des objets de personnalisation exclusifs chaque saison, toujours via des mises à jour gratuites.

D'ailleurs, fait intéressant : à cette heure, les deux tiers de la communauté sont américains. Warface: Breakout ne serait-il pas calibré aussi pour le public européen ?