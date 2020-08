Warframe : date de sortie et gameplay pour Heart of Deimos, trailer pour Hydroid Prime et autres nouveautés de la TennoCon 2020

Hier s'est tenue la TennoCon 2020, exclusivement en ligne pour sa 5e édition en raison de la crise sanitaire mondiale, le grand rendez-vous annuel pour les fans de Warframe, le jeu d'action et de tir free-to-play de Digital Extremes. Cet évènement fut évidemment le théâtre de bien des annonces, dont la diffusion d'une bande-annonce d'Hydroid Prime, trois ans après sa sortie, mettant fin à un meme dans la communauté ! Ce dernier a d'ailleurs été offert avec le revolver Athodai pour celles et ceux ayant suivi le live sur Twitch.

Parmi les nouveautés dévoilées, il y a eu la 44e Warframe du jeu (classe de personnage), baptisée Xaku et qui manipule le pouvoir du Vide, la deuxième à paraître cette année après Protea. Elle fera son apparition dans la prochaine grosse mise à jour nommée Heart of Deimos et a été conçue grâce aux efforts de la communauté. Cette extension est d'autant plus attendue qu'elle ajoutera le troisième monde ouvert du jeu après les Plaines d'Eidolon et Fortuna. Elle sera accompagnée d'une introduction cinématographique inédite à l'univers de Warframe pour les nouveaux joueurs, promise depuis l'an dernier. Un système appelé Helminth Chrysalis servira lui à transférer des capacités entre Warframe pour toujours plus de personnalisation, les détails ayant été donnés lors du live à revoir en page 2.

Dans Heart of Deimos, il sera donc possible d'explorer ce satellite de Mars entièrement infecté, avec des Tuiles générées de manière procédurale sous terre, promettant d'aborder le lore de la famille Entrati en nous faisant notamment rentrer la Mère. De nouveaux Mechs pourront être pilotés (les Necramechs), de même que plusieurs K-Drives ici devenus des hoverboards infestés vivants. Et que les nouveaux joueurs se rassurent, ce contenu est situé au début de la carte céleste du jeu, le rendant facilement accessible.

Sur la surface de la lune, les joueurs se retrouvent plongés dans le paysage gluant, palpitant et terrifiant de la faction des Infestés, où presque tout semble vivant et connecté. Des wyrms gigantesques se battent pour le contrôle de la nuit et du jour sur fond de ciel rouge sombre; tandis qu'au sol, des cosses bulbeuses s'ouvrent brusquement avec les PNJ Entrati dévorés et transformés par l'esprit de ruche infesté ou un groupe de créatures infestées belligérantes, prêts à attaquer. Sous terre, une série de tunnels en réseau générés de manière procédurale et d'espaces verticaux amènent les joueurs à explorer davantage les origines secrètes des expériences infestées et tordues d'Entrati. Un vestige des œuvres passées d'Entrati est constitué de « robots de combat » géants et puissants. Ces machines de guerre géantes ont peut-être servi à plusieurs fins dans le passé, mais elles joueront un rôle clé dans la survie des joueurs contre un ennemi implacable sur leur planète natale. Les joueurs se battront contre et en elles !

Vous pouvez retrouver la séquence de gameplay diffusée cette nuit lors du live ci-dessous. Heart of Deimos est attendu le 25 août sur toutes les plateformes en simultanée.

Par ailleurs, sachez que tous les bénéfices de la TennoCon seront reversés aux associations que sont l'Autism Ontario London et la Société Alzheimer de London and Middlesex (ASLM). Digital Extremes a également annoncé des offres in-game auprès de Baro Ki'Teer jusqu'au 3 août, un bonus de double Affinité prenant fin le 12 août et des Crédits multipliés par deux du 12 au 25 août.

Enfin, les fans peuvent également se procurer la statuette de Lotus en polyrésine, polystone et plastique, faisant partie de la collection Second Dream et mesurant 28 cm, disponible à l'achat sur la boutique officielle au prix de 174,99 $ (la plus onéreuse à ce jour) avec en bonus un code pour obtenir 370 Platinum et le Lotus Noggle (une figurine in-game). Son expédition est prévue pour mai 2021, il faudra se montrer patient. Un poster spécial réalisé par Matt Ferguson est aussi en vente 59,99 $.

De nombreux visuels de toutes les nouveautés évoqués sont disponibles dans la galerie de la page 3, tandis qu'une multitude d'artworks et autres concept arts est à voir en page 4. Warframe est disponible gratuitement sur PS4, Xbox One, Switch et PC (Steam), et il aura droit à des versions PS5 et Xbox Series X à l'avenir. Vous pouvez acheter l'OST du jeu sur Amazon à 9,99 €.