Warframe : une date de sortie pour la version PS5

Digital Extremes avait annoncé dès le début de l'année que son jeu free-to-play Warframe allait avoir droit à des versions PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Le titre rencontre un vrai succès depuis plusieurs années, impossible évidemment pour le studio de le laisser sur le banc de touche avec l'arrivée des nouvelles consoles de Sony et Microsoft.

Aujourd'hui, c'est via le PlayStation Blog que Digital Extremes nous dévoile que la date de sortie de Warframe est fixée au 26 novembre prochain sur PS5. Comme l'avait déjà expliqué le producteur Dave Kudirka il y a quelques jours, le titre tournera en 4K et à 60 fps sur la nouvelle console japonaise, avec un éclairage dynamique et des temps de chargement réduits, du cross-play et du cross-save, sans oublier les retours haptiques de la manette DualSense.

Rendez-vous donc jeudi prochain pour découvrir Warframe sur PlayStation 5. Concernant la version Xbox Series X et S, rien n'a été communiqué pour le moment. Vous pouvez retrouver des accessoires pour PS5 sur Amazon.fr.