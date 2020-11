Warframe : les nouveautés techniques de la version PS5 confirmées, comparaison avec la PS4 en images et vidéo

Sans avoir le même retentissement que les cadors du genre, Warframe reste un incontournable des free-to-play de ces dernières années. Son histoire est loin d'être finie, alors pour vivre avec son temps, le titre a prévu d'être porté sur next-gen avec une version techniquement améliorée.

Dave Kudirka, producteur principal chez Digital Extremes, a commencé à détailler les nouveautés de la version PS5 sur le PlayStation Blog. Le titre pourra ainsi tourner jusqu'en 4K à 60 fps, profitera d'un éclairage dynamique séduisant et de temps de chargement améliorés, et sera compatible cross-save et cross-play. Il se servira aussi des retours haptiques de la DualSense, et de la fonctionnalité Activités pour assurer le suivi de nos défis. Un peu de tout cela nous est montré dans une bande-annonce comparant les éditions PS5 et PS4.



Avec l’éclairage dynamique, nos mondes ouverts sont plus vivants et immersifs que jamais. Depuis les bas-fonds fluorescents de Fortuna jusqu’à nos tout nouveaux paysages sur la Lune Infestée de Deimos, vous constaterez une différence hallucinante. Les ombres dessinées par la lumière du soleil traversant les arbres, les ombres dynamiques que vous produisez en traversant les feuillages, ou le reflet de votre Warframe quand vous vous promenez sur la place du marché bondée de Cetus…

Nous avons passé beaucoup de temps de temps et dépensé beaucoup d’énergie à développer et à tester notre système de rendu amélioré. Cette technologie nous permet de créer un éclairage dynamique et cinématique qui respecte la direction et l’intensité de toute source lumineuse dans un environnement. Vous l’observerez avec le flash produit par les tirs de votre arme, les reflets de votre épée lourde ou les rayons lumineux de vos pouvoirs de Warframe favoris.

La puissance de la PlayStation 5 nous a permis de repousser nos limites en termes d’éclairage dynamique. Cette technologie a évolué très vite au fil des ans, et on savait qu’elle allait être cruciale pour faire passer Warframe, et le genre du looter shooter, au niveau supérieur.

Cela faisait un moment que nous gardions un œil sur les consoles nouvelle génération, à la fois en tant que joueurs et développeurs, et notre nouveau système de rendu a été conçu pour tirer un maximum profit de leur technologie. Il ne s’agit pas que d’une amélioration, mais d’une base que nous continuerons à développer au fil du temps.

On est heureux de pouvoir exploiter les nouvelles capacités et fonctionnalités de la PlayStation 5 pour améliorer l’expérience des joueurs à tous les niveaux. Elle nous permet non seulement d’optimiser nos systèmes, mais également de les perfectionner. On peut donc vous faire bénéficier de technologies améliorées comme l’éclairage dynamique, de la possibilité de jouer avec des amis même sur la génération précédente grâce au cross-save et au crossplay, et bien d’autres choses formidables !

Avec le matériel et le software next-gen, notre but est de travailler main dans la main avec notre communauté pour continuer d’améliorer le jeu et vous apporter le meilleur gameplay jamais vu sur Warframe.

Warframe sur PlayStation 5 sera plus impressionnant et plus agréable à jouer que jamais. Une remastérisation du jeu entier nous a permis de perfectionner chacune des textures, et vous fera également économiser de l’espace. Avec une résolution pouvant aller jusqu’à 4K et 60 fps, aucun détail ne vous échappera. On ira même jusqu’à dire que les missions seront aussi fluides que la Danse du feu de Nezha.

Vous pourrez également bénéficier de temps de chargement bien plus rapides grâce au SSD nouvelle génération. Lorsque nous avons enregistré cette bande-annonce, nous avons remarqué que le temps de chargement de Cetus était jusqu’à 3x plus rapide sur PS5 que sur PS4. Vous pourrez vous lancer dans l’aventure dans les Plaines, Orb Vallis ou le Puy de Cambion en un temps record.

CROSS-PLAY, ACTIVITÉS ET RETOUR HAPTIQUE

Les Tenno ne sont rien sans leur escouade. C’est pour cette raison qu’il était crucial pour nous de vous donner la possibilité de jouer avec vos amis sur PS4 quand nous avons développé le jeu sur la nouvelle génération. Vous pourrez changer de plateforme à volonté et jouer avec votre escouade, qu’ils soient sur PS4 ou PS5.

Cela signifie que les joueurs qui passent à la nouvelle génération pourront conserver leur profil et leur progression sur la PS5

Vous aurez également de nouvelles manières de suivre votre progression, et vous profiterez de défis et de récompenses exclusifs avec les activités. La Progression vous indiquera précisément ce qu’il vous reste à accomplir pour remporter un trophée, tandis que les Défis vous plongeront directement dans l’action sans avoir à charger le jeu. Le premier défi sera l’Assaut du sanctuaire, et bien d’autres le suivront !

En plus des chargements plus rapides dans tout le Système Origine, notre but est de vous plonger dans l’action le plus rapidement possible pour que vous passiez plus de temps à jouer et moins à attendre.

Nous avons immédiatement réalisé le potentiel de la manette DualSense de Sony et de son retour haptique pour créer des combats plus exaltants. Vous ressentirez l’impact de tous vos tirs et de tous les coups que vous portez, et pourrez effectuer des actions immersives et impressionnantes, tout en conservant la maniabilité fluide et rapide qui fait le succès de Warframe.

En découvrant les possibilités offertes par la technologie haptique, nous pourrons bientôt générer des schémas de vibrations qui correspondront à l’environnement du jeu afin de vous proposer une immersion plus intense : vous sentirez vos pieds s’enfoncer dans la neige sur Venus et vous verrez la différence avec le terrain poussiéreux d’une colonie martienne par exemple. Notre jeu est un jeu de SF étrange contenant des scènes d’action intenses, mais aussi des moments d’interactions avec d’autres personnages, des événements narratifs émouvants, des expériences corporelles et psychologiques marquantes et des sessions d’exploration dans les espaces extra-dimensionnels. Ces moments peuvent également profiter des possibilités offertes par la manette DualSense.

UN UNIVERS EN CONSTANTE EXPANSION

Les Tennos qui nous ont accompagnés pendant les sept dernières années ont pu constater à quel point le jeu a évolué. Votre passion et vos retours nous ont permis de passer d’une seule zone à 18 planètes, 30 quêtes, trois mondes ouverts, et bien plus encore. Développer, mettre à jour et jouer avec vous tous est notre plus grande fierté.

Au cours des trois dernières années, nous avons remastérisé certaines de vos mises à jour favorites sur les consoles de cette génération, en améliorant le gameplay, les graphismes et l’ambiance sonore. Alors, imaginez la précision, la puissance et la vitesse que nous pourrons apporter aux prochains remasters sur la next-gen. Ça donne le vertige…

Nous travaillons constamment en coulisses pour vous apporter du contenu innovant et amusant, et c’est une promesse que nous continuerons d’honorer sur la PS5. Préparez-vous pour l’arrivée de Warframe sur PS5 dans le courant de l’année !