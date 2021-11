Warhammer 40,000: Battlesector daté sur consoles, il sera directement dans le Xbox Game Pass

Slitherine et Black Lab Games ont lancé en juin dernier sur PC via Steam Warhammer 40,000: Battlesector, un jeu de stratégie au tour par tour qui a déjà reçu de nombreuses évaluations « très positives » sur la plateforme de Valve. Eh bien, bonne nouvelle pour les autres joueurs, il va prochain s'inviter sur de nouvelles plateformes.

Les studios annoncent en effet que la date de sortie de Warhammer 40,000: Battlesector est fixée au 2 décembre 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S et « Games for Windows », un nom qui nous ramène dix ans en arrière, mais qui semble ici faire référence au Microsoft Store sur PC. D'ailleurs, le RTS sera rajouté à cette même date dans le Xbox Game Pass, sur PC et consoles. De quoi ravir les abonnés ! Toujours le 2 décembre prochain, tous les joueurs pourront découvrir deux packs additionnels, dont voici une présentation :

Le Blood Angels Elites Pack donne aux joueurs l'accès aux Assault Terminators et aux Sanguinary Guard. Les Assault Terminators sont dotés d'une capacité de frappe en profondeur qui change la donne, tandis que les Sanguinary Guard peuvent traverser rapidement le champ de bataille grâce à leur réacteur dorsal et peuvent être équipés de diverses armes à distance et de mêlée.

donne aux joueurs l'accès aux Assault Terminators et aux Sanguinary Guard. Les Assault Terminators sont dotés d'une capacité de frappe en profondeur qui change la donne, tandis que les Sanguinary Guard peuvent traverser rapidement le champ de bataille grâce à leur réacteur dorsal et peuvent être équipés de diverses armes à distance et de mêlée. Le Tyranid Elites Pack ajoute les Broodlord et le Hive Guard. Les Broodlord sont des guerriers de mêlée supérieurs, dotés d'une capacité naturelle à perturber l'esprit des proies proches, tandis que les Hive Guard offrent des attaques à distance mortelles, enveloppés d’une très lourde carapace blindée.

Enfin, les studios nous donnent rendez-vous le 14 décembre pour l'évènement Slitherine Home of the Wargamers Live +, où nous découvrirons la nouvelle faction de Warhammer 40,000: Battlesector, qui sera rajoutée en 2022. Vous pouvez pour rappel vous abonner au Xbox Game Pass contre 29,99 € pour trois mois.