WARRIORS: Abyss, Koei Tecmo ouvre la porte des enfers et se met au roguelite avec sa licence culte

Parmi les surprises présentes lors du State of Play, un nouveau jeu de Koei Tecmo et Omega Force a fait irruption. Malgré son intitulé, WARRIORS: Abyss n'est pas un simple musō comme aime en proposer la société, mais un roguelite dont la bande-annonce de lancement donnerait presque l'impression qu'il s'agit d'un jeu mobile qui a fini sur consoles. Oui, il est d'ores et déjà disponible, il faut croire que les shadow drops sont appréciés par les décisionnaires après celui de NINJA GAIDEN 2 Black le mois dernier.

WARRIORS: Abyss prend donc la forme d'un hack'n slash roguelite uniquement vendu au format numérique sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam) au petit prix de 24,99 €. Enfin, ça c'est pour la version de base, car Koei Tecmo propose aussi d'autres éditions plus onéreuses avec jusqu'à 200 costumes en guise de contenu cosmétique, qui peut carrément tripler l'addition...

Notez que les voix sont uniquement en japonais, avec des sous-titres en allemand, anglais, français, espagnol et italien. Des personnages supplémentaires seront proposés gratuitement en tant que contenu post-lancement. La première mise à jour rajoutera ainsi des héros du Royaume du Jin et le communiqué précise que des combattants extérieurs à la licence pourraient s'inviter par la suite.

Dans WARRIORS: Abyss, les joueurs contrôlent un héros invoqué par Enma, le Roi des Enfers, dans le but de vaincre le diabolique Gouma. Dans ce jeu, les joueurs devront plonger dans les abysses afin de tenter d’atteindre le quatrième niveau des Enfers en se frayant un chemin de la pointe de leurs épées en combattant des hordes d’ennemis infernaux et en recrutant dans leur équipe les âmes des héros d’antan. WARRIORS: Abyss introduit une nouvelle façon de vivre l’expérience WARRIORS en mêlant l’action exaltante du 1 contre 1 000 avec des éléments roguelite tels que des niveaux et objets générés aléatoirement, offrant une nouvelle expérience à chaque partie et des heures de rejouabilité infinies.

Si les joueurs incarnent un seul héros, ils auront la possibilité de recruter jusqu’à six héros supplémentaires pour leur prêter main-forte en combat grâce à l’action « Invocations de héros ». Les joueurs auront également la possibilité d’utiliser les « Tactiques Uniques » des héros invoqués afin d’infliger d’importants dégâts a leurs adversaires et de renforcer leur équipe tout en explorant les caractéristiques propres a chaque héros invocable, permettant plus de 16 milliards de combinaisons possibles.

Afin de parvenir jusqu’à Gouma, les joueurs devront s’orienter à travers les royaumes infernaux en choisissant la route qu’ils souhaitent emprunter, tout en prenant garde aux obstacles qui les attendent. Ils pourront ainsi choisir une route dangereuse qui les récompensera généreusement, ou une route plus sure où ils pourront acheter des objets de soin. Chaque nouvelle tentative de conquérir le quatrième niveau des Enfers sera différente, proposant des personnages, objets et routes générés aléatoirement, permettant aux joueurs de déployer de nouvelles stratégies.