Wasteland Remastered : enfin une date de sortie pour la version modernisée du RPG tactique

En attendant Wasteland 3, les amateurs de jeux de rôle tactique comptent sur Wasteland Remastered, annoncé en 2018 et qui devait sortir l'année dernière. inXile Entertainment a donc repoussé cette version remastérisée, et dévoile aujourd'hui la date de sortie.

Wasteland Remastered arrivera donc le 25 février 2020 sur PC (Steam, GOG.com et Windows Store) et sur Xbox One, avec un accès pour les abonnés Xbox Game Pass. L'année dernière, le studio avait partagé plusieurs images comparatives, rappelant que le Wasteland original sorti en 1988 a quand même vieilli, ce petit coup de neuf avec la remastérisation est bienvenu !

Pour rappel, Wasteland 3 sortira quant à lui le 19 mai 2020 sur PC, Xbox One mais aussi PS4.