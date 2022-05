White Day: A Labyrinth Named School, le jeu d'horreur annoncé sur PS5, Switch et Xbox Series X et S

Les amateurs de survival-horror inspirés des légendes asiatiques connaissent depuis très longtemps White Day, un titre sorti à l'origine sur PC en 2004. Le jeu a eu droit à une seconde vie ces dernières années sur PC et PlayStation 4, il était alors compatible avec le PSVR pour un maximum de frissons.

Et ce n'est pas terminé ! Après un petit teasing, PQube et Sonnori ont dévoilé cette semaine des versions PlayStation 5, Nintendo Switch et Xbox Series X|S de White Day: A Labyrinth Named School, avec une sortie prévue pour septembre 2022. Le titre inclura de base les 30 costumes additionnels, jusqu'ici proposés en DLC sur les autres plateformes, mais aucune amélioration technique n'est à prévoir.

Cependant, White Day: A Labyrinth Named School aura droit à son édition physique sur PS5 et Switch, distribuée par Just for Games en France, elle sera disponible le 30 septembre prochain. Vous pouvez sinon déjà retrouver la version PS4 à 18,89 € sur Amazon.

