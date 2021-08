Windows 11 : une date de sortie pour le nouvel OS de Microsoft, mais tout le monde ne l'aura pas au même moment

C'est en juin dernier que nous avons officiellement découvert Windows 11, la nouvelle version du système d'exploitation incontournable du géant Microsoft. Nouveau design, Microsoft Store repensé, applications Android... l'OS ne manquera pas de nouveautés pour évoluer sans brusquer, y compris pour les joueurs.

Il était en bêta chez certains depuis cet été, et le grand public n'attendait désormais plus qu'une date de sortie pour la version commerciale. Elle vient d'être communiquée, et ce sera pour le 5 octobre 2021 pour les premiers PC compatibles. Car oui, Microsoft ne rendra pas la mise à jour gratuite pour tout le monde, et déploiera progressivement l'OS sur le marché des appareils compatibles jusqu'à la mi-2022, en commençant par les plus récents, tandis que quelques nouveaux PC l'embarqueront dès leur mise en vente.

Annoncé en juin dernier, Windows 11 sera disponible à partir du 5 octobre 2021 via une mise à jour gratuite sur les PC Windows 10 éligibles et sera préinstallé sur une variété de nouveaux PC à l’achat. Alors que les PC jouent un rôle de plus en plus central dans notre quotidien, Windows entre dans une nouvelle ère pour permettre à chacun de créer, d’apprendre, de s’inspirer et de se rapprocher de ce(ux) que l’on aime.

Onze raisons d’adopter Windows 11

Un nouvelle identité sonore et nouveau design épuré pour un usage simple et fluide de son appareil, en toute tranquillité, sur PC comme sur tablette. Un bouton « Démarrer » centré pour accéder rapidement à tout ce dont vous avez besoin, en un clic. Grâce à la puissance du Cloud et de Microsoft 365, les documents récents seront affichés quels que soient la plateforme ou l’appareil. De nouvelles fonctions « Ancrage de Disposition », « Ancrage de Groupes » et « Bureaux »pour vous aider à travailler en multitâches tout en optimisant l’espace disponible à l’écran. Microsoft Teams est directement intégré à la barre des tâches pour vous connecter plus rapidement à vos proches et à vos collègues. Les Widgets vous rapprochent de l’actualité et de l’information qui comptent pour vous. Windows 11 permet la meilleure expérience gaming jamais proposée sur PC en intégrant les dernières technologies disponibles comme DirectX 12 Ultimate, le DirectStorageou encore l’Auto HDR. Avec le Xbox Game Pass pour PC et le Xbox Game Pass Ultimate, vous avez également accès facilement à plus de 100 jeux PC à un prix attractif. Un Microsoft Store repensé pour visionner des contenus, créer, jouer, travailler et apprendre plus rapidement et en toute sécurité Un Windows plus inclusif que jamais avec des améliorations qui ont été conçues pour et par des personnes en situation de handicap. Un Windows créateur d’opportunités pour les développeurs et les éditeurs de logiciels indépendants en leur permettant d’intégrer leurs applications au Windows Store. Des expériences de frappe et d’écriture optimisées pour plus d’efficacité et de fluidité avec le tactile, le stylet et la saisie vocale. Une nouvelle version conçue pour le travail hybride tout en protégeant vos données et ce, sur tous les appareils.

Un déploiement progressif à partir du 5 octobre

Afin d’offrir une expérience optimale aux utilisateurs, la mise à jour gratuite de Windows 11 s’effectuera progressivement à partir du 5 octobre avec pour objectif que l’ensemble des PC éligibles disposent de la mise à jour gratuite d’ici à la mi-2022. Les appareils éligibles les plus récents seront les premiers à en bénéficier, suivis des appareils d’ores et déjà commercialisés en fonction de leurs capacités matérielles, de leur ancienneté et d’autres facteurs ayant une incidence sur la mise à jour. Avec nos partenaires Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung et nos appareils Surface, nous avons fait en sorte que la majorité des PC disponibles sur le marché soient prêts pour Windows 11 et ce, pour une large gamme d’appareils et de prix.

Si vous disposez d’un PC Windows 10 éligible, Windows Update vous informera de sa disponibilité. Vous pouvez également vérifier si Windows 11 est prêt pour votre appareil en allant dans Paramètres > Windows Update et en sélectionnant « Vérifier les mises à jour* »

Mise à jour de l’application PC Health Check pour vérifier la compatibilité de votre PC avec Windows 11

Nous avons également fait évoluer l’outil PC Health Check – Contrôle d’intégrité du PC Windows – permettant de vérifier l’éligibilité d’un PC à Windows 11. La liste des processeurs 64 bits compatibles a été élargie aux processeurs Intel Core X et Xeon W, ainsi que certains appareils équipés de l’Intel Core 7820HQ. Son interface simplifiée fournit des informations matérielles comme la RAM, le type de stockage, le nombre d’années d’utilisation ou encore la date de la dernière vérification de mise à jour de Windows.

Si votre PC n’est pas compatible, PC Health Check vous indiquera les éléments qui doivent être changés ou modifiés pour profiter de Windows 11.

Pour découvrir les annonces dans leur intégralité, rendez-vous sur le blogpost d’Aaron Woodman, General Manager, Windows Marketing.