Razer : tous les périphériques compatibles Windows 11 et deux nouveaux PC lancés directement avec le nouvel OS

Impossible d'y échapper, la mise à jour Windows 11 est désormais lancée, les utilisateurs sont libres de l'installer gratuitement s'ils le veulent, mais certains craignent les problèmes de compatibilité, ce qui peut en effet arriver en changeant de système d'exploitation. Razer rassure tout de même, tous ses périphériques sont compatibles avec Windows 11 et ses logiciels bénéficient des mises à jour automatiques via Windows Update.

Et si vous n'avez pas encore de PC, Razer lance cette semaine deux nouveaux ordinateurs avec Windows 11 directement installé, à savoir le Razer Book et le Razer Blade 15 Advanced. À l'avenir, tous les PC du constructeur embarqueront de base le nouvel OS de Microsoft. Voici une présentation de ces nouvelles machines :

Le nouveau Razer Book : la performance au service de la productivité

Le nouveau Razer Book a été conçu en tenant compte de l'expérience Windows 11. Avec son écran au format 16:10 à bordures fines et ses options de résolution allant jusqu'au 4K Touch, les utilisateurs peuvent découvrir l'avenir de Windows en toute clarté. Les nouvelles fonctionnalités de Windows 11 sur le Razer Book, comme les widgets et l'intégration améliorée de Teams, offrent un espace de travail propre et créatif.

Chaque modèle de Razer Book est prêt à affronter toutes les aventures de la vie, avec un châssis en aluminium fraisé et des écrans renforcés en verre Corning Gorilla. Avec son design ultrafin, son puissant processeur Intel Core de 11e génération avec carte graphique Intel Iris Xe et sa connectivité universelle, le Razer Book est le compagnon idéal pour une productivité absolue. Les derniers modèles du Razer Book seront livrés avec Windows 11 préinstallé à partir de 1 099,99 €. Aussi, le modèle 4K est disponible avec le double de stockage, donnant davantage d'espace pour les projets ou les fichiers personnels.

Nouveau Razer Blade 15 Advanced : toujours le meilleur ordinateur portable gaming, maintenant sous Windows 11

Le nouveau Razer Blade 15 Advanced bénéficie également d'une puissante intégration de Windows 11 pour le jeu. Avec les fonctionnalités de Windows 11, notamment Xbox Game Pass, Xbox Game Bar et DirectStorage, le jeu n'a jamais été aussi fluide, à tout moment et en tout lieu. Les modèles nouvellement disponibles du Blade 15 Advanced seront préchargés avec Windows 11 à partir d'aujourd'hui, avec des écrans offrant une résolution QHD, des taux de rafraîchissement de 240 Hz, un espace colorimétrique 100 % DCI-P3 et NVIDIA Advanced Optimus et G-Sync. Les propriétaires actuels de Razer Blade pourront passer à Windows 11 lorsque le déploiement progressif commencera le 5 octobre.