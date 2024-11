Windows 11 : les jeux d'Ubisoft complètement cassés après une mise à jour majeure

Même si Windows 11 a déjà trois ans, il est loin d'être un système d'exploitation très populaire et la nouvelle mise à jour majeure ne va pas arranger son cas auprès des joueurs. Microsoft a publié la version 24H2 de Windows 11, qui casse complètement certains gros jeux récents d'Ubisoft.

Microsoft est au courant du souci et annonce sur son site officiel que les jeux Assassin's Creed Valhalla, Origins et Odyssey, ainsi que Star Wars Outlaws et Avatar: Frontiers of Pandora peuvent ne pas répondre au lancement, pendant les temps de chargement ou en pleine partie, voire afficher un écran noir. En clair, impossible de jouer à ces titres avec cette mise à jour, Microsoft a réagi et annonce que les joueurs qui ont ces jeux installés sur leur PC ne recevront pas la version 24H2 de Windows 11 via Windows Update.

Si vous avez déjà fait la mise à jour 24H2 sur votre PC, un patch v1.4.1 a été lancé pour corriger l'erreur, mais Microsoft précise que des problèmes de performances peuvent survenir. Une mesure d'urgence en attendant une mise à jour un peu plus complète, qui devrait arriver prochainement. Voilà qui ne devrait pas arranger la popularité de Windows 11, mais les utilisateurs vont de toute façon devoir sauter le pas dans les prochains mois : Windows 10 ne recevra plus de mise à jour à partir du 14 octobre 2025...

Vous pouvez acheter des clés Windows 11 Pro à partir de 19 € chez VIP-SCDkey.