World of Tanks : le jeu débarque sur PS5 et Xbox Series X et S

Après avoir fait son petit bonhomme de chemin sur PS4 et Xbox One, voilà que World of Tanks rejoint désormais le catalogue de la PS5 et de la Xbox Series X et S. Une valeur sûre pour les premiers possesseurs de la console qui vont pouvoir profiter des avantages désormais bien connus des nouvelles machines de Sony et Microsoft.

Une petite piqure de rappel malgré tout ? Les consoles vous réservent des temps de chargement plus rapides ainsi que des fréquences d’images plus stables, mais aussi plus élevées. Une meilleure résolution et un temps de latence plus court sont également au programme de cette mise à niveau.

Les 20 millions de joueurs consoles que recensent Wargaming ne vont évidemment pas devoir tout reprendre depuis le début. La progression enregistrée sur PS4 et Xbox One sera automatiquement récupérée.

