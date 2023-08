Xbox : des avertissements avant le bannissement, un nouveau système pour réprimer le comportement toxique en ligne

La toxicité en ligne est toujours un sujet épineux pour les adeptes de jeu en multijoueur. De nombreux joueurs sont en effet encore victimes d'insultes, intimidation voire harcèlement. Et du côté des fautifs, certains ne se rendent parfois pas compte de la nature ou de la gravité de leurs actes, et c'est pourquoi Xbox a décidé d'être plus transparent à partir de maintenant via un nouveau système d'avertissement associé à un dossier de joueur.

Concrètement, dès aujourd'hui, chaque action répressive signalée et traitée entraînera un avertissement. Si vous en recevez deux dans la journée ou quatre sur une période de 6 mois, vous serez suspendu des parties en ligne, des groupes et du chat textuel pendant 7 jours. Et si vous récidivez et en accumulez au moins huit sur une période de 6 mois maximum, vous serez suspendu un an. Si ne voulez pas être privé de fonctionnalités sociales et de multijoueur, il va falloir vous tenir à carreau, mais au moins, vous saurez désormais exactement où vous en êtes dans vos écarts via le dossier de joueur et pourrez toujours faire appel si vous estimez un blâme mal jugé.

Xbox précise qu'il a mis en place cette mesure, car il a constaté que parmi les moins de 1 % de joueurs ayant reçu une suspension temporaire en 2022, seuls 1/3 avaient récidivé, et donc qu'une partie de la communauté apprenait de ses erreurs. Espérons maintenant que les autres ne s'amusent pas à jouer avec les limites du système pour être juste un peu toxiques de temps en temps tout en évitant le bannissement...

Nous améliorons constamment nos mesures de sécurité et mettons en place davantage de systèmes et d’outils qui permettent aux joueurs d’interagir respectueusement les uns avec les autres – parce que tout le monde mérite un endroit pour être confortablement lui-même en ligne, sans harcèlement ni intimidation. L’une des questions les plus courantes que nous recevons des joueurs par le biais de commentaires, de publications et d’appels est de savoir comment les actions répressives répétées affectent leur gameplay, comment ils s’intensifient, vers quoi ils s’intensifient et comment ils savent quand leur compte est de nouveau en règle. Pour y remédier, nous mettons en place un nouveau système d'avertissement.

Le nouveau système attache des blâmes à chaque action répressive, dont la gravité varie en fonction de l'activité inappropriée. Chaque joueur aura désormais une vue de son historique d’application du règlement, y compris les avertissements et l’impact global qu’elles ont sur son dossier de joueur. Ce système révisé permet aux joueurs de mieux comprendre la sévérité de l’application du règlement et l’effet cumulatif des multiples exécutions. La transparence du système consiste à donner aux joueurs une idée claire de l’impact de leur comportement sur leur expérience. Nos efforts de modération de contenu ne changent pas en raison du nouveau système d'avertissement selon de l’application du règlement.

Comme toujours, lorsqu’un joueur pense avoir été témoin d’une violation des Standards de la communauté Xbox, nous l’encourageons à le signaler. Tous les rapports sont évalués, il n’y a pas de mesures d’application automatisées basées uniquement sur le fait qu’un rapport a été fait. Aucun volume de rapports inexacts n’entraîne une application du règlement. Seuls les rapports qui ont été examinés par l’équipe de sécurité Xbox et jugés exacts entraînent une application.

Avec le nouveau système, l’application du règlement comprendra également des avertissements en fonction de la gravité de leurs actes. Le système est similaire aux avertissements d’inaptitude utilisés dans les systèmes de permis de conduire dans de nombreux pays. Par exemple, un joueur qui a reçu deux avertissements sera suspendu de la plateforme pendant une journée, tandis qu’un joueur qui reçoit quatre avertissements sera suspendu pendant sept jours. Les joueurs ont un total de huit avertissements et, une fois atteints, seront suspendus des fonctionnalités sociales de Xbox telles que la messagerie, les Party et le chat de groupe, le multijoueur et autres pendant un an à compter de la date d’application. Tous les avertissements reçus restent sur le dossier d’un joueur pendant six mois. Aujourd’hui, les joueurs commenceront tous avec une ardoise vierge, ou zéro coup. Toutes les mesures d’application antérieures, telles que les suspensions, doivent encore être effectuées, et les nouvelles mesures d’application à compter d’aujourd’hui entraîneront des avertissements.

Avec ces changements, Xbox fait évoluer l’application de la loi pour se concentrer sur la protection des joueurs. C’est pourquoi même les comptes suspendus restent fonctionnels pour les expériences solos et les joueurs ne perdent pas l’accès au contenu acheté. Toutefois, pour les violations les plus graves, y compris les activités illégales, Xbox conserve la possibilité de suspendre définitivement toutes les fonctionnalités d’un compte, y compris l’accès aux achats.

En 2022, moins de 1 % de tous les joueurs ont reçu une suspension temporaire, et seulement 1/3 d’entre eux ont reçu une seconde. Nos données nous montrent que les joueurs arrêtent généralement les comportements inappropriés après une application, apprenant rapidement ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas en fonction des Standards de la communauté Xbox et comment mieux s’engager sur notre plateforme. Le système d'avertissement est conçu pour permettre aux joueurs de s’engager positivement et de manière appropriée sur Xbox et avec la communauté. Nous partagerons les données et les mises à jour dans notre rapport semestriel sur la transparence.

Vous trouverez ci-dessous un visuel de ce que les joueurs verront dans leur historique d’application :

Comme auparavant, les joueurs auront toujours la possibilité de faire appel des mesures d’exécution admissibles. Le cas échéant, si une application est annulée, l'avertissement correspondant sera supprimé. Pour plus d’informations, consultez la FAQ sur le support Xbox.