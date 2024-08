Xbox Game Pass : les premiers ajouts d'août 2024 dévoilés, avec l'arrivée d'une compilation signée Activision

Il aura cette fois fallu patienter trois semaines entre les deux annonces de Microsoft concernant le PC/Xbox Game Pass, mais compte tenu des nouveautés de fin juillet, ce n'est guère étonnant. Elles étaient en effet peu nombreuses, malgré leur entrée en day one dans le catalogue, sans parler de l'ajout de Call of Duty: Modern Warfare III, ce qui n'était tout de même pas rien. La tendance va se poursuivre en août, qui démarre également tranquillement avec seulement trois ajouts au cours des quinze jours à venir. Outre Creatures of Ava qui est là encore inédit, c'est la compilation Crash Bandicoot N. Sane Trilogy qui a de quoi faire réagir puisqu'il s'agit là encore d'une production signée Activision. La promesse de l'arrivée des jeux de l'éditeur dans le catalogue va donc être honorée petit à petit.

Vous trouverez ci-dessous le programme complet pour ce début août, qui inclut également quelques départs prévus la semaine prochaine.

Disponible aujourd'hui

Creatures of Ava (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 7 août

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Laissez votre empathie vous guider dans ce jeu d'aventure-action palpitant où vous devez sauver des créatures. Comprenez et apprivoisez les créatures d'Ava et laissez-les vous mener à travers une variété d'écosystèmes – tout cela dans l'espoir de sauver la planète d'une infection qui consume la vie...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Cloud, Console et PC) - 8 août

Votre marsupial préféré, Crash Bandicoot, arrive sur le Game Pass ! Il est amélioré, déchainé et prêt à danser avec la collection N. Sane Trilogy. Tournez, sautez, écrasez et recommencez en affrontant les défis et aventures épiques des trois jeux originaux : Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back et Crash Bandicoot 3: Warped. Revivez tous vos moments préférés de Crash avec des graphismes entièrement remastérisés et préparez-vous à des heures de plaisir intense !

Mafia: Definitive Edition (Cloud, Console et PC) - 13 août

Mafia: Definitive Edition est un jeu de tir à la troisième personne avec une mise en scène cinématographique, racontant l'histoire de Tommy Angelo, un chauffeur de taxi travailleur qui se retrouve plongé dans le monde brutal du crime organisé dans l'Amérique des années 1930.

Au cas où vous l'auriez manqué

Call of Duty: Modern Warfare 3 (Console et PC) - Disponible dès maintenant

Dans la suite directe du succès mondial Call of Duty: Modern Warfare II, le capitaine Price et la Task Force 141 affrontent une menace ultime. Les membres du Game Pass peuvent également plonger dans l'action intense de la Saison 5, avec de nouvelles cartes 6v6, des armes inédites, des récompenses cosmétiques et bien plus encore ! Pour plus de détails sur la Saison 5, consultez le blog de Call of Duty.

Débloquez des Avantages pour VALORANT sur Xbox Series X|S et PC grâce au Game Pass

VALORANT est un jeu de tir tactique en 5v5 où chaque round vous met au défi de surpasser vos adversaires grâce à des compétences dynamiques et des agents stylés. Les membres du Game Pass peuvent lier leur compte Riot pour débloquer tous les agents déjà disponibles, accéder aux nouveaux agents dès leur sortie et bénéficier d'un bonus de 20 % d'XP pour le Battle Pass et les contenus des événements.

Xbox Cloud Gaming disponible sur les appareils Amazon Fire TV

Les membres du Game Pass Ultimate répartis dans plus de 25 pays peuvent désormais jouer directement depuis l'application Xbox sur certains appareils Amazon Fire TV grâce au Xbox Cloud Gaming (bêta). Profitez de nouvelles façons de jouer à vos jeux Xbox préférés sur encore plus d'appareils.

Mises à jour et contenus téléchargeables

No Man's Sky: Worlds Part I - Disponible dès maintenant

La dernière mise à jour gratuite de No Man's Sky, Worlds Part I (version 5.0), propose une refonte complète de l'univers, avec des améliorations majeures de la qualité de l'eau et des nuages, une plus grande variété de planètes, de nouvelles fonctionnalités de jeu, et bien plus encore ! Pour en savoir plus sur cette mise à jour, consultez Xbox Wire.

Dead by Daylight : 2v8 Game Mode - Disponible jusqu'au 8 août

Double dose de frissons, pour la première fois, huit survivants affrontent deux tueurs dans ce nouveau mode de jeu extrême. Les survivants peuvent choisir parmi quatre nouvelles classes, chacune avec ses propres équipements prédéfinis. Les cartes comportent trois sorties, et trois trappes apparaîtront lorsqu'il ne restera que deux survivants dans l'épreuve. Mais attention, les crochets ont été remplacés par un nouvel appareil sacrificiel terrifiant : la Cage de Corruption...

Sea of Thieves : Saison 13 - Disponible dès maintenant

Prenez d'assaut le navire amiral de Flameheart, le Burning Blade, dans le dernier combat de boss de Sea of Thieves ! Déchaînez les enfers sur vos ennemis avec un équipage de squelettes à vos ordres, en récoltant des tributs au nom de Flameheart – ou attaquez ses nouveaux camps de squelettes et prenez les trésors pour vous...

Sea of Thieves : Pack de navire Mayhem - Disponible dès maintenant

Le pack de navire Mayhem fait son retour dans Sea of Thieves via l'Emporium des Pirates ! Formez votre équipage et semez le chaos avec ce symbole ensoleillé de l'anarchie – ou naviguez simplement en partageant toutes vos idées farfelues, tout en sachant que vous avez fière allure.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Chaque mois, de nouveaux contenus sont disponibles pour les membres du Game Pass Ultimate. Retrouvez les nouveaux Avantages dans la section Game Pass de votre console Xbox, sur l'application mobile Xbox Game Pass ou sur l'application Xbox pour PC Windows.

Stampede Racing Royale : Game Pass Starter Kit - Disponible dès maintenant

Rejoignez la course avec style ! Équipez votre kart avec le skin Xbox KartCore 3000, mettez à jour votre avatar avec la photo Xbox et prenez de l'avance avec 25 000 pièces !

Sea of Thieves : Ebon Rapier Pack - Disponible dès maintenant

Faites sensation avec cette collection d'objets très prisés ! Le Rapier d'Ébène, la montre de poche Obsidienne et la figure de proue Obsidienne vous démarqueront à coup sûr des autres pirates.

Naraka Bladepoint : Pack Éon - Disponible dès maintenant

Profitez de bonus cosmétiques et de boosts gratuits pour vous aider dans ce jeu de combat au corps à corps rapide. Récupérez des équipements Xbox, des trésors de la nouvelle saison, un pack d'essai de skins légendaires et bien plus encore avec ce nouveau pack d'Avantages. Prenez de l'avance dans la nouvelle saison en utilisant les cartes de boost d'expérience !

Ils nous quittent le 15 août

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.