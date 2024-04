Xbox Game Pass : les premiers ajouts d'avril 2024 dévoilés, ça ne casse pas des briques

Après une salve plutôt généreuse de jeux pour la fin du mois de mars, avec notamment Diablo IV, les abonnés au PC/Xbox Game Pass vont pouvoir découvrir quelques productions supplémentaires au cours des deux premières semaines d'avril. Parmi elles, deux petites sorties en day one, à savoir Botany Manor et l'étonnant Harold Halibut attendu depuis un bon moment. Au passage, sachez qu'il est aussi prévu sur Xbox One (et PS4) un peu plus tard. Notons également le retour de Kona, retiré en mars 2021. La tête d'affiche est évidemment Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, qui n'est déjà plus si jeune.

Vous trouverez ci-dessous le programme complet pour ce début de mois d'avril, avec aussi de nombreux départs...

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Harold Halibut est un jeu narratif fait à la main qui aborde les thèmes de l'amitié et de la vie à bord d'un vaisseau spatial de la taille d'une ville, immergé dans un océan extraterrestre. Rejoignez Harold dans son exploration d'un monde rétro-futur vibrant et dans sa quête de la véritable signification du mot « maison ». Pour en savoir plus sur Harold Halibut, consultez l'avant-première de Xbox Wire ici.

Découvrez le dernier chapitre des origines de Lara, qui devient la Tomb Raider qu'elle est destinée à être. Combinant le jeu de base, les 7 défis tombeaux des DLC, ainsi que toutes les armes, tenues et compétences téléchargeables, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition est le moyen ultime de vivre le moment décisif de Lara.

Un autre jeu fait son retour dans la bibliothèque Game Pass ! Un étrange blizzard ravage le lac Atamipek. Incarnez un détective pour explorer le village étrange, enquêter sur des évènements surréalistes et combattre les éléments pour survivre dans ce conte interactif et glacial que vous n'oublierez pas de sitôt.

EA Sports PGA Tour arrive sur The Play List dans le PC Game Pass et Ultimate via EA Play. Devenez un champion majeur, prenez le départ sur le parcours Par 3 d'Augusta National, ainsi que sur trois nouveaux parcours hôtes des Majeurs de 2024.

Qui ne voudrait pas être un adorable petit alligator ? Embarquez dans une adorable petite quête, découvrez de nouveaux amis et découvrez tout ce que l'île a à offrir. Grimpez, nagez, planez et glissez pour conquérir le cœur des nombreux personnages que vous rencontrerez en chemin dans cette adorable aventure en monde ouvert !

De retour dans la bibliothèque du Game Pass aujourd'hui, SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE vous donne un meilleur aperçu de l'univers fantastique de Superhot avec plus d'histoire, plus de gameplay, plus d'action et plus d'armes à feu. Continuez à danser ce ballet de destruction en slow-motion encore plus longtemps qu'auparavant...

Mises à jour et contenus téléchargeables

No Man's Sky Orbital – Disponible dès maintenant

Amarrez votre vaisseau entièrement personnalisé dans les nouvelles stations spatiales aux lignes épurées de la mise à jour 4.6, Orbital ! Les stations spatiales ont été entièrement remaniées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ; de nouveaux vaisseaux peuvent être construits à partir de pièces récupérées ; les flottes de frégates peuvent demander conseil lors d'expéditions interstellaires ; les statuts et les guildes ont été améliorés, le commerce et l'économie des systèmes ont été approfondis – et bien plus encore ! Pour en savoir plus sur la mise à jour Orbital de No Man's Sky, rendez-vous sur Xbox Wire.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Final Fantasy XIV Online: Starter Edition - Disponible dès maintenant

Rejoignez plus de 30 millions d'aventuriers et d'aventurières à travers le monde dans ce jeu de rôle en ligne acclamé par la critique. Jusqu'au 19 avril, le jeu de base Final Fantasy XIV Online – Starter Edition est gratuit pour une durée limitée, y compris une période de jeu gratuit de 30 jours pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate. Offre soumise à conditions. Vous pouvez également apprendre à construire votre guerrier de la lumière dans Final Fantasy XIV Online ici sur Xbox Wire.

YouTube Premium 3 Month Trial - Disponible dès maintenant

Regardez vos créateurs YouTube préférés sans publicité, hors ligne et en arrière-plan. De plus, diffusez les dernières chansons de vos artistes préférés grâce à un accès ininterrompu à YouTube Music. Nouveaux utilisateurs et utilisatrices uniquement. L'abonnement mensuel commence à la fin de la période d'essai. Annulez à tout moment. Non disponible dans toutes les régions. Offre soumise à conditions.

Battlefield 2042: Season 7 Field Kit - Disponible dès maintenant

Dans le jeu de tir à la première personne emblématique de Battlefield 2042, les membres du Game Pass Ultimate et d'EA Play peuvent obtenir le kit de terrain Battlefield 2042 Saison 7 contenant un Ride'em Crab Boy Weapon Charm, un Rising Tide AM40 Weapon Skin et un Dustproof Specialist Headgear. Découvrez les autres récompenses et avantages offerts aux membres EA Play ici sur Xbox Wire.

Ils nous quittent le 15 avril

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.