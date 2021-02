Xbox Live Games with Gold : les jeux gratuits de mars 2021 dévoilés

Le mois de février est court, alors il est déjà temps de jeter un œil sur ce qui nous attend en mars 2021 pour les Xbox Live Games with Gold. Mais contrairement au mois dernier où 5 titres étaient offerts aux abonnés, ce sont 4 jeux qui seront proposés pour une approche plus classique.

Il y aura encore une fois de tout, avec les versions Xbox 360 de Metal Slug 3 et de Port Royale 3 respectivement accessibles du 1er au 15 et du 16 au 31 mars, et les éditions Xbox One de Warface: Breakout et Vicious Attack Llama Apocalypse, disponibles du 1er au 31 et du 16 mars au 15 avril. Pour plus de détails sur les jeux en question, ça se passe ci-dessous.

Warface: Breakout

Devenez le mercenaire ultime de demain dans Warface: Breakout, un jeu de tir tactique en ligne à la première personne où la bonne utilisation des armes et la coopération stratégique en équipe feront la différence. Participez à de féroces combats à main armée, prenez des décisions en une fraction de seconde et maîtrisez un vaste arsenal d’armes pour surpasser vos adversaires et vous assurer la victoire. Les Forces d’Élite arrivent dans Warface: Breakout le 1er mars prochain !

Le nouveau pack cosmétique ajoute un couteau exclusif, des skins d’armes d’élite, de nouveaux casques épiques, et plus encore. Rejoignez le nouvel événement du 8 au 22 mars dans le mode de jeu Team Deathmatch. Progressez dans l’événement et obtenez de nouvelles récompenses spéciales !

Vicious Attack Llama Apocalypse

Préparez vos pouces : ce jeu de tir en vue du dessus jouable en coopération locale ne ressemble à aucun autre. Pilotez à distance des méchas pour faire face à l’apocalypse, prenant la forme d’une horde de lamas. Explorez une ville immense et changeant constamment avec jusqu’à 3 de vos amis et profitez de la fonctionnalité Xbox Play Anywhere sur PC, pour éradiquer les Llamanati sous la bénédiction des Llamazones !

Metal Slug 3

Marco et Tarma sont de retour pour éliminer les forces rebelles du Général Morden. Courez, sautez, tirez, tranchez et frayez-vous un chemin à dos de chameau à travers une foultitude d’ennemis, des soldats aux crabes géants. Pilotez une grande variété de véhicules, utilisez des armes singulières et semez la destruction dans ce run and gun légendaire.

Port Royale 3

C’est un XVIIe siècle tourmenté qui vous attend. Vous êtes un jeune capitaine dont le seul but est de devenir l’homme le plus puissant du Nouveau Monde. Pour y parvenir, choisissez de devenir un marchand pour développer votre fortune, votre gloire et votre pouvoir avec les routes commerciales, ou devenez un aventurier qui n’hésitera pas à piller et à envahir tout en menant sa flotte lors de magnifiques batailles navales en trois dimensions. Mettez les voiles sur 16 navires différents, des polyvalentes frégates aux galions les plus puissants et bâtissez votre empire dans les Caraïbes.