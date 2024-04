Xbox : un nouveau Showcase annoncé, à quoi faut-il s'attendre ?

Microsoft nous a déjà donné rendez-vous en juin prochain pour un gros Xbox Showcase, comme chaque année, mais le constructeur annonce aujourd'hui une autre présentation, qui aura lieu dès ce mois-ci. Un Showcase organisé en partenariat avec IGN, qui avait déjà eu lieu l'année dernière et qui remplace le /twitchgaming Showcase : ID@Xbox.

L'IGN x ID@Xbox Digital Showcase sera de retour le 29 avril 2024, à partir de 19h00. La présentation promet des vidéos, du gameplay, des annonces et des informations sur des jeux à venir ou déjà sortis. Vampire Survivors, Dungeons of Hinterberg, 33 Immortals et Lost Records: Bloom & Rage sont déjà attendus pour ce IGN x ID@Xbox Digital Showcase, avec évidemment d'autres titres.

Microsoft rappelle au passage que l'édition de 2023 avait mis en lumière Karateka, Axiom Verge 2 et Sea of Stars, l'IGN x ID@Xbox Digital Showcase sera donc à suivre avec attention sur les réseaux d'IGN, que ce soit sur le site officiel du magazine, Facebook, Twitter, Twitch ou encore YouTube. Si vous êtes passés à côté de cet excellent jeu de rôle indépendant, Sea of Stars est disponible en précommande à partir de 32,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.