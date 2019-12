Xbox Series X : comparaison de la taille avec la PS4 Pro et la Xbox One X

La Xbox Series X fait rêver ! Et pour cause, Microsoft a communiqué sur cette nouvelle console et a donc fait le point sur ce qu'elle aura dans le ventre. Concernant sa carrure, nous avons eu un aperçu en vidéo. Le design divise, certains se posent des questions... Est-elle plus grande que nos machines actuelles, la Xbox One X et la PS4 Pro ?

Nos amis de chez IGN ont comparé la bête avec les bébés de Sony Interactive Entertainment et Microsoft. Eh bien, la Xbox Series X est condensée, et la hauteur est plus petite que la PS4 Pro et la Xbox One X. Bref, nous vous laissons le plaisir de visionner le tout en notre compagnie.

Pour le coup, que pensez-vous de l'allure de la Xbox Series X ? Est-ce qu'elle rentre dans votre meuble, selon vous ?