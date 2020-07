Xbox Series X : la future console de Microsoft freinée par la Xbox One ?

À chaque nouvelle console se pose le même débat : laquelle choisir ? Quel est le système le plus puissant ? Quelles sont les exclusivités ? Fondamentalement, ces interrogations restent les mêmes pour cette neuvième génération. Cependant, les objectifs de Microsoft concernant la Xbox Series X semblent avoir changé. Ce changement de direction amènerait-il la Xbox Series X à être freinée par la Xbox One ?

Chez Sony, principal concurrent de Microsoft dans le domaine vidéoludique, l'objectif n'a pas changé, et ce depuis 25 ans. Il y a toujours cette volonté de faire la transition entre deux générations le plus rapidement possible. La firme de Redmond, elle, a cependant pris une nouvelle direction : la nouvelle génération sera plus marquée par un nouveau type d'abonnement afin de rendre ses jeux disponibles sur les différentes plateformes du constructeur (Xbox One, Xbox Series X, xCloud et aussi PC), signifiant que la plupart des titres à venir seront disponibles sur la Xbox One, ne justifiant pas ainsi une transition obligatoire entre la huitième et la neuvième génération ; transition qui se fera avec le temps, mais qui sera bien plus longue que chez Sony. Vous l'aurez donc compris, le géant américain veut continuer à sortir des expériences sur Xbox One durant les prochains mois.

Autre point intéressant, Microsoft prend pour exemple le marché PC, sur lequel les développeurs s'efforcent de développer des titres s'adaptant aux différents budgets et configurations des joueurs. Les équipes sont bien conscientes de la volonté de la communauté à vouloir profiter d'une qualité et d'un confort de jeu optimal, cependant, la technologie n'est pas la priorité des studios, mais plutôt un outil permettant d'accentuer les qualités des productions proposées. Phil Spencer a stipulé :

Je regarde juste Windows... Il est presque certain que si une équipe développe une version PC de son jeu, alors la plus puissante et la plus éclatante édition est la version PC. Vous pouvez même le constater, avec certains de nos jeux first-party qui sont sortis sur ordinateur, et même chez nos concurrents, la version la plus étoffée est la version PC. Et pourtant, l'écosystème PC est le plus diversifié concernant le matériel. Nous devrions applaudir les temps de chargement, la qualité des scènes, le framerate et la latence... Mais cela ne doit pas empêcher les gens de jouer.

« La question, elle est vite répondue », non, la Xbox One ne freinera pas la Xbox One X. Ce choix de ne pas se focaliser sur le matériel, mais sur le service, est assez osé et représente une certaine prise de risque pour Microsoft qui impactera certainement les ventes de la console. L'entreprise se tire-t-elle une balle dans le pied ou, au contraire, pose-t-elle les bases d'une nouvelle philosophie marketing majeure ? Que pensez-vous de ce changement de direction ? N'hésitez pas à nous faire part de votre point de vue en commentaires ! En attendant, si vous voulez tout savoir sur la future Xbox Series X, c'est par ici que cela se passe.