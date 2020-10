Xbox Series X vs Xbox Series S : notre comparatif en images des deux consoles de Microsoft

En proposant deux consoles de nouvelle génération aux performances différentes, les Xbox Series X et Xbox Series S, Microsoft a surpris son monde, c'est le moins qu'il soit possible de dire. Ce choix est motivé par la volonté de rendre le jeu vidéo next-gen accessible à ceux qui ont un petit budget ou qui voudraient se payer une seconde console sans avoir à dépenser près de cinq cents euros. Le géant américain va même encore plus loin en ce sens avec son offre Xbox All Access qui permet de payer sa console et le service Xbox Game Pass Ultimate via une mensualisation plus que raisonnable vu que le coût global du crédit revient moins cher que le prix à l'achat direct.

Ayant les deux consoles au bureau, et même si nous sommes encore sous embargo quant à notre avis sur les bêtes, nous avons aujourd'hui le feu vert pour publier des images et nous avons donc profité de l'occasion pour en faire des photos comparatives qui ne feront que confirmer leurs différences physiques. Vous pouvez d'ailleurs retrouver leur comparatif technique dans notre article dédié.

