Xenoblade Chronicles 3 Direct : trailer élégiaque, introduction du système de combat et des Héros, et annonce d'un Pass d'extension

Cette semaine, les possesseurs d'une Switch vont pouvoir retourner à Fódlan et partir à l'assaut de champs de bataille dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Mais ce n'est pas la seule exclusivité de la console débarquant cet été, puisque dès la fin juillet, nous pourrons profiter de Xenoblade Chronicles 3. Hormis sur les réseaux sociaux, ses apparitions médiatiques ont été peu nombreuses, il est donc temps que Nintendo passe la seconde, ce qu'il va faire cette semaine avec une présentation adéquate.

Et, non, pas de gros Nintendo Direct en vue, même si cela n'invalide pas encore la soi-disant rumeur trainant sur la Toile, mais un Xenoblade Chronicles 3 Direct entièrement dédié à l'Action-RPG de MonolithSoft. Vous pourrez suivre la présentation ce mercredi 22 juin à 16h00 depuis cet article, que nous mettrons à jour dans la foulée avec tous les détails communiqués, qui devraient nous faire découvrir en profondeur le monde d'Aionios durant environ 20 minutes. Pour mémoire, Xenoblade Chronicles 2 avait eu droit au même traitement en 2017.

Mise à jour : la présentation était copieuse, débutant avec une nouvelle bande-annonce introduisant bien plus en détail l'intrigue de cet Action-RPG au contenu qui promet d'être titanesque et qui « dépeint l’avenir commun des deux jeux précédents ». Pour autant, il est aussi décrit comme une bonne porte d'entrée à l'univers en nous faisant pour rappel suivre un groupe de 6 personnages principaux issus des nations rivales de Keves et Agnus. Leur guerre sans fin est d'ailleurs bien plus complexe qu'imaginé, car la « force vitale » des morts sur le champ de bataille est aspirée par le cadran vital de chaque camp.

Le groupe d'Ouroboros va ainsi devenir des fugitifs à la suite de leur rencontre avec Guernica Vandham et tenter de mettre fin au cycle de violence, surtout que leur espérance de vie est comptée, à commencer par celle de Mio, qui n'a plus que 3 mois à vivre. Il est en effet question d'un cycle de 10 ans d'espérance de vie (naissent-ils déjà âgés de manière artificielle ?) appelé « période » durant laquelle ils doivent se battre sans cesse, ayant reçus une éducation militaire. Et si par chance ils survivent jusqu'au bout, la cérémonie du Grand Retour met fin à leur existence devant la reine (Melia ?)...

Les ennemis principaux sont d'ailleurs introduits dès le début du nouveau trailer, une mystérieuse organisation en armures rouges et portant le symbole de l'infini, dont deux de ses membres se font appeler D et P, et dont certains membres occupent la fonction de consuls. Nos protagonistes vont également avoir comme objectif de rallier la Marche de l'Épée, qui n'est autre que celle de Mechonis plantée dans Uraya. Un nouvel aperçu du vaste monde d'Aoinos et de ses multiples biomes et créatures a été donné, montrant que les ennemis potentiels ne seront pas forcément à notre niveau (coucou le gigantesque Gonzalez de niveau 88), tandis que d'autres issus des deux factions s'affronteront entre eux.

Des colonies abritant chacune un Ferronis, un immense mecha servant de base mobile, feront office de hubs avec des magasins et de quoi nous restaurer, mais aussi divers PNJ avec qui se lier, l'équivalent du Sociogramme étant évidemment de retour. Un système de feu de camp permettra de son côté de découvrir des moments de vie avec les membres du groupe, de cuisiner, crafter des gemmes et d'échanger des informations afin de déclencher de nouvelles quêtes. Et vu la taille gigantesque du monde, il sera plus que bienvenue d'avoir des points de repère servant à se téléporter, une fonction de navigation en guise de GPS et la possibilité de changer l'heure in-game à tout moment pour chasser les créatures n'apparaissant qu'à une heure précise.

Côté combat, les bases sont classiques avec des affrontements en temps réels à base d'attaques automatiques et d'Arts à déclencher, tous attribués aux principales touches du Joy-Con droit. Chaque membre aura un rôle (Combattant, Protecteur ou Soigneur) et nous pourrons switcher de personnage à tout moment, le tout en faisant attention à notre positionnement. Des combos serviront dans cet ordre à déséquilibrer, faire chuter, éjecter et provoquer une commotion sur les ennemis les plus récalcitrants, avec attaques enchaînées en guise de cerise sur le gâteau.

Tout aussi intéressant et visiblement bien intégré dans le lore, les classes des personnages seront interchangeables, de même que leurs habits. Parmi celles dévoilées, nous avons l'Épéiste, le Zéphyr adepte des contres, l'Artilleur soigneur, le Tacticien utilisant des talismans en papier appelés Mondos, le Gardien lourd adepte des grosses armes et l'Ogre pulvérisant les ennemis. À cela s'ajoute un système de rangs, des Arts maîtres accessibles peu importe la classe équipée, la fusion des Arts au combat s'ils sont compatibles et l'Interlien mêlant deux personnages en une nouvelle entité pour un temps limité. D'ailleurs, l'apparence de l'Ouroboros résultant de cet acte variera selon si c'est la femme ou l'homme du duo qui a le contrôle en s'interliant. Des points d'âme gagnés en combattant sous cette forme seront à dépenser dans un arbre dédié pour devenir encore plus fort, tandis que les attaques enchaînées seront compatibles avec les Ouroboros.

Enfin, ce sont les Héros qui ont été introduits, des personnages secondaires faisant office de 7e membre de l'équipe, avec pour le moment Ashera, Valdi, les Nopons Riku et Manana, Fiona, Alexandria et Gray (plusieurs autres étaient visibles dans le menu de la présentation, dont un flouté). Chacun disposera de sa propre classe (Commandant gardien, Force intrépide, Médecin de guerre) pouvant également être apprise par les six protagonistes. Oui, ça fait beaucoup, mais il n'en fallait pas moins pour un tel jeu.

La présentation s'est sinon achevée avec l'introduction d'un évident Pass d'extension dont le visuel représente les trois lames principales des différents épisodes, dont la Monado Replica Ex+, une skin de la première version de l'arme pouvant être débloquée avec l'amiibo de Shulk.

Quelques détails supplémentaires peuvent être consultés ci-dessous, tirés du communiqué de presse de Nintendo, tandis qu'une tonne de visuels est à retrouver en pages suivantes.

Explorez un vaste monde : le monde d’Aionios est d’une beauté naturelle qui contraste avec le terrible conflit dont il est le théâtre. Les lieux découverts par les joueurs au cours de leur exploration sont sauvegardés en tant que repères où il sera ensuite possible de se téléporter pour faciliter les déplacements. Il est aussi possible de s’aventurer librement ou d’activer une option de navigation qui marque le chemin à suivre jusqu’à la prochaine destination. Lors de leurs aventures, les joueurs découvriront toutes sortes de paysages oniriques et de formes de vie, qui, à l’instar de leur habitat, peuvent se révéler aussi bien dociles que dangereuses. Certaines d’entre elles, comme Krénolur le démon, ne font d’ailleurs aucun mystère de leur nature féroce.

Contenu du pass d’extension : agrandissez l’univers de Xenoblade Chronicles 3 avec le pass d’extension payant. À compter du lancement du jeu jusqu’à la fin de l’année 2023, les joueurs vont pouvoir accéder à quatre vagues de contenu additionnel pour étendre leurs aventures dans le monde d’Aionios. Le pass d’extension inclura des objets utiles, de nouvelles tenues et couleurs de tenues, des défis à relever, de nouvelles quêtes, de nouveaux héros, ainsi qu’à terme un nouveau scénario à découvrir. Le pass d’extension de Xenoblade Chronicles 3 sera disponible en précommande sur le Nintendo eShop dès aujourd’hui au prix de 29,99 €.

Disponible avant le 31 décembre 2022 - Défis de l'arène, nouveau héros, nouvelles quêtes et tenues.



Disponible avant le 30 avril 2023 - Défis de l'arène, nouveau héros, nouvelles quêtes et tenues.



Disponible avant le 31 décembre 2023 - Nouveau scénario.

Utilisez n’importe quel amiibo : Xenoblade Chronicles 3 est compatible avec tous les amiibo. Utiliser n’importe quel amiibo permet de recevoir des objets utiles pour l’aventure. Utiliser l’amiibo de Shulk permet de modifier l’apparence de l’arme d’un personnage épéiste (la classe de départ de Noah) pour qu’elle prenne l’apparence de Monado, la lame emblématique du premier jeu Xenoblade Chronicles.

Vous pouvez précommander une copie physique de ce nouvel épisode à la Fnac, au prix de 59,99 € avec 10 euros ajoutés à votre compte fidélité.

