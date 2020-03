Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, date de sortie, collector, images et bande-annonce en vue !

Lors d'un direct totalement inattendu, Nintendo a communiqué sur Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Au programme du jour ? Des informations, des images (visibles en page deux de cet article), une petite vidéo et l'annonce d'un collector pour faire craquer les joueurs. Arrêtons de parler, et rentrons dans le vif du sujet !

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, c'est ça :

Découvrez les origines de Shulk lors de son aventure avec ses compagnons alors qu’ils affrontent une menace mécanique apparemment imbattable. Maniez une épée qui permet de voir le futur, enchaînez des attaques ensemble et positionnez les membres de votre groupe avec soin dans des combats stratégiques en temps au cours de vos aventures dans un monde immense.

Lors d’une attaque d’envahisseurs mécaniques connus sous le nom de Mékon, Shulk découvre qu’il peut utiliser les pouvoirs d’une lame mystérieuse du nom de Monado. Avec la puissante Monado en main, Shulk part vaincre les Mékons une fois pour toutes.

En plus des Mékons, vous rencontrerez une faune qui peut être aussi bien docile que mortelle. Gardez un œil sur ce qui attire l’attention des monstres pour éviter les combats non désirés… ou essayez de battre un monstre unique ultra puissant.

Améliorez votre groupe au cours de l’aventure en sélectionnant l’équipement, en améliorant les habiletés d’armes et en utilisant des gemmes qui donnent des effets bénéfiques. Faites bon usage de vos compagnons en remplissant la jauge du groupe pour effectuer un enchaînement et attaquer les ennemis rapidement !