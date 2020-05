Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, durée de vie de l'épilogue Un avenir commun et Nopongers en action en vidéo

L'attente touchera à sa fin la semaine prochaine, quand Xenoblade Chronicles: Definitive Edition va débarquer sur Switch. Nous avons encore pu apprécier ses qualités graphiques à travers plusieurs publicités japonaises la semaine dernière et désormais, c'est le directeur du jeu Tetsuya Takahashi qui donne quelques derniers détails sur le projet dans le numéro de la semaine de Famitsu à paraître, partagés sur la Toile par ryokutya2089.

Ainsi, l'épilogue inédit Un avenir commun, pour rappel accessible dès le départ et se situant chronologiquement 1 an après les évènements du jeu d'origine, devrait avoir une durée de vie d'une dizaine d'heures rien que pour le scénario et une vingtaine en prenant en compte les quêtes secondaires. Il aurait été possible de rendre ce contenu encore plus long seulement s'il avait été conçu pour être diffusé en DLC, car le développement d'autres projets aurait sinon été affecté en termes de ressources employées. À ce sujet, le studio est divisé en trois équipes, l'une ayant œuvré sur ce remaster, la deuxième étant sur un projet mystère et la dernière aidant les deux selon les besoins. Sinon, la compression des données et la qualité sonore sont apparemment meilleures que sur Xenoblade Chronicles 2, l'équipe maîtrisant sans doute bien mieux la console désormais, et si la bande-son a été améliorée ou réarrangée, c'est tout simplement car Monolith Soft n'a pas pu tout réenregistré avec un orchestre.

Vous pouvez par ailleurs apprécier quelques secondes de gameplay de l'épilogue, où les Nopongers viennent prêter main-forte à l'équipe avec une attaque spéciale bien stylée. Ces derniers seront au nombre de 12, répartis en plusieurs équipes (jaune, rouge et bleue). Quelques visuels de ces derniers et de personnages secondaires sont à retrouver en page suivante.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition est attendu le vendredi 29 mai sur Switch, encore un peu de patience.

Lire aussi : PREVIEW de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, un rendu surprenant et plaisant