Yakuza Kiwami disponible sur Xbox One et dans le Xbox Game Pass

Longtemps cantonnée aux PlayStation, la saga Yakuza est passée à l'assaut des PC depuis quelques années avec des versions Steam de ses épisodes canoniques. C'est désormais la Xbox One que SEGA a dans le viseur pour des portages de Yakuza 0, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2.



Le premier est déjà accessible depuis février, au tour du second de débarquer par surprise dans le Microsoft Store. Yakuza Kiwami, remake du tout premier volet, peut être téléchargé pour 19,99 € sur Xbox One, mais aussi désormais sur PC pour Windows 10 via cette même boutique.

Yakuza Kiwami 31,06 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 31,06€. Yakuza, le premier titre de la série d'action saluée par la critique de SEGA, fait l'objet d'un remake ahurissant avec Yakuza Kiwami. Pour sauver son meilleur ami, Kazuma Kiryu écope d'une peine de 10 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Une fois libéré, Kiryu est banni de sa famille de yakuzas. Il se retrouve seul dans un monde qu'il ne reconnait plus. Mais le pire est à venir : 10 milliards de yens ont disparu des coffres du clan Tojo, l'ancienne famille yakuza de Kiryu, ce qui déclenche une véritable guerre dans le quartier chaud de Kamurocho. Accompagné d'une mystérieuse jeune fille nommée Haruka, Kiryu doit lutter pour sa survie et percer un secret bien caché dans le chaos ambiant.

Petit bonus, et non des moindres : c'était une des promesses de Microsoft, Yakuza Kiwami est accessible dès maintenant et sans frais supplémentaires pour les abonnés Xbox Game Pass pour Console ou pour PC.