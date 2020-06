Zoink : les créateurs de Fe ont un nouveau jeu à présenter à l'EA Play Live, la preuve avec un teaser

Electronic Arts nous prépare une nuit de surprises et de révélations avec son EA Play Live. Il aura lieu ce vendredi 19 juin à 1h00, alors il va falloir veiller tard pour découvrir FIFA 21, le prochain Hazelight et tous les autres.

We’re ready. Are you? ????



See you at @EA Play on June 18 - 4:30pm PT / June 19 1:30am CEST! pic.twitter.com/pdSdCYuOUR — Zoink (@ZoinkGames) June 18, 2020

D'ailleurs, plusieurs EA Originals, le label des projets se rapprochant des jeux indépendants, devraient faire une apparition. Il y aura le nouveau Hazelight donc, qui devrait rentrer dans cette catégorie, mais aussi le prochain titre des Suédois de Zoink. Les créateurs de Stick It to the Man! et Fe ont un nouveau jeu en développement, et vont le présenter ce soir.



Nous avons même un premier teaser pour patienter jusque là. Il montre la main d'une créature antropomorphe faisant léviter un dé, alors que la phrase « Now, it's your time to roll » apparaît à l'écran. Zoink va-t-il nous faire jouer avec notre chance et notre destin ? La réponse dans quelques heures !

