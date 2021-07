PREVIEW de Battlefield 2042 : un mode Portal prometteur pour la communauté

Portail de vos envies





L’annonce de Battlefield 2042 n’a pas vraiment été une surprise, encore moins les révélations concernant les désormais cultes modes Conquête et Percée. Néanmoins, Electronic Arts a bien surpris son monde en annonçant deux autres expériences multijoueurs totalement différentes. À l’heure où vous lisez ces lignes, nous n’avons toujours rien à vous apprendre concernant le mystérieux Hazard Zone, mais nous pouvons vous parler en long en large et en travers de Portal, le troisième mode fraichement dévoilé par EA.

Ce nouveau mode devrait apporter de la fraicheur à un multi qui a tendance à s’encrouter.

Pas très évocateur comme nom, nous vous l’accordons. Il s’agit en réalité d’un éditeur de niveau, ni plus ni moins. Ce n’est pas le premier que nous voyons et certainement pas le dernier vu que tous les développeurs semblent s’y mettre. Reconnaissons toutefois que l’ajout d’un tel outil est une excellente surprise pour la série qui passe un cap dans le même temps. À l’instar d’un Super Mario Maker 2 ou d’un Fortnite, Battlefield 2042 va considérablement augmenter sa durée de vie avec le contenu créé par la communauté. L’expérience nous a d’ailleurs appris que c’est grâce à ce genre d’initiative que les modes les plus prometteurs et les idées de game design les plus folles voient le jour. Vous l’avez compris, Battlefield Portal vous permettra de personnaliser l’expérience de Battlefield 2042 pour en faire à peu près ce qui vous chante. Libre à vous de modifier les armes, les véhicules, les compétences de vos soldats, les dégâts selon les zones visées ou encore la taille des équipes ainsi que la répartition. De ce que nous avons pu en voir, le nouveau jouet de la licence est assez jusqu’au-boutiste. La liste que nous avons dressée plus haut est loin d’être exhaustive, il y a assez d’options pour créer des modes solos complexes autant que de petites expériences incongrues.

C’est d’ailleurs en voulant nous montrer la création d’un mode « Sniper VS Fusil à pompe » que nous avons pu voir l’étendue du pouvoir de l’engin, ainsi que les différentes étapes de la création made in Battlefield Portal. À première vue, son utilisation est tout ce qu’il y a de plus simple, une très bonne nouvelle pour tous les créateurs en herbes qui n’ont pas la patience de manier des éditeurs compliqués. La plupart des options se contrôlent à l’aide de simples curseurs et de jauges explicites. Il suffit ensuite de cocher ce dont nous avons besoin. Ça n’a pas l’air plus difficile que de se balader dans le menu du jeu et pour cela il faut remercier DICE et Ripple Effect Studios pour le travail de vulgarisation du boulot de développeur. La partie la plus délicate et la plus importante reste néanmoins l’éditeur de logique qui permet de créer des règles sur mesure à la manière du moteur Unity et d’autres outils de développement puissants du même acabit. C’est déjà beaucoup moins digeste, mais ça confirme l’envie des développeurs de laisser les joueurs personnaliser leur expérience jusque dans les moindres détails. Cela fait de Battlefield Portal un mode assez balèze pour que des jeux à part entière puissent émerger. Qui sait, nous ne sommes pas à l’abri d’un Battlefield RPG ou du prochain Counter Strike.

Drôle de Guerre





Un éditeur de contenu, c’était déjà une très bonne surprise, mais nous devons avouer que DICE et Ripple Effect nous ont bluffés avec leurs annonces délirantes. Le fait de passer par une plateforme en ligne dédiée plutôt que par le jeu est un très bon exemple. Cela peut paraître pénible, mais il permet aux utilisateurs de se servir aussi bien de leur ordinateur que de leur tablette ou toutes autres plateformes compatibles pour pouvoir créer littéralement n’importe où. L’éditeur s’avère également totalement gratuit puisqu’il ne sera pas nécessaire d’avoir Battlefield 2042 pour pouvoir créer un mod. Une décision pour le moins surprenante, mais ô combien aguicheuse.

L’autre grosse surprise vient du contenu qu’il sera possible de personnaliser. Jouer avec les ressources de Battlefield 2042, c’est déjà un bon deal, mais il se trouve que Battlefield 1942, Bad Company 2 et Battlefield 3 se joignent également à la fête. Autrement dit, vous n’avez pas uniquement accès aux sept cartes multijoueurs et aux nouveaux spécialistes, mais également à six maps incontournables des Battlefield old-school ainsi que toutes les armes, véhicules, classes et factions des opus correspondants. Les développeurs nous promettaient une lettre d’amour pour les fans et il faut avouer qu’ils ne se sont pas fichus de nous. Concernant les cartes, il n’est pas question de modifier les environnements, mais sachez néanmoins que les cartes (El Alamein, Bataille des Ardennes, Port d’Arica, Valparaiso, Frontière Caspienne et Canaux de Noshahr) ont été adaptées pour pouvoir accueillir jusqu’à 128 joueurs sur PC, PS5 et Xbox Series.