Notre FAUX TEST de Cronos: The New Dawn, un survival-horror classique, mais terriblement intense

Bloober Team s'était déjà taillé une belle réputation avec ses jeux d'horreur psychologiques (Layers of Fear, Observer, Blair Witch, The Medium), mais le studio polonais a franchi une nouvelle étape l'année dernière avec Silent Hill 2, remake du survival-horror culte de Konami. Un titre loin d'être parfait, mais quand même réussi et qui a séduit aussi bien les fans de la première heure que les nouveaux venus dans la franchise. Mais Bloober Team enchaîne les projets et, moins d'un an après, il est déjà de retour avec Cronos: The New Dawn, un nouveau jeu d'horreur... bien différent de Silent Hill 2 Remake ou de ses précédentes productions.

Alors, pourquoi parlons-nous de « faux test » et non de « test », au contraire de nos confrères ? Eh bien parce que nous n'avons pas terminé Cronos: The New Dawn, à notre grand dam. Nous avons reçu un code pour tester le jeu sur PlayStation 5 plusieurs jours en avance, nous avons parcouru le titre pendant environ huit heures, mais un beau matin, une mise à jour s'est lancée automatiquement, rendant notre sauvegarde incompatible ! Autant dire que nous sommes peu enclins à relancer une nouvelle partie, d'autant plus que le titre est un jeu assez éprouvant. Voici donc notre avis sur Cronos: The New Dawn, après 8 heures de jeu (soit environ la moitié de l'aventure selon Bloober Team).

Pour ce nouveau survival-horror, le studio polonais a voulu se détacher de Silent Hill 2 Remake en optant pour un jeu de science-fiction. Dans Cronos: The New Dawn, nous incarnons une Voyageuse, un personnage visiblement humain, mais affublé d'une imposante combinaison, semblable à un scaphandre de plongée. Une tenue adéquate pour sa mission : le Collectif envoi des Voyageurs dans le passé pour sauver des personnes importantes. Dans les années 80, une épidémie a ravagé la Pologne (et sans doute les autres pays, mais l'accent est mis sur cette région), obligeant le gouvernement à imposer un confinement pour éviter que la population ne périsse. Il faut dire que les malades se transforment en Orphelins, des créatures difformes et dangereuses, un sort peu enviable.

Le parallèle avec la pandémie de COVID-19 qui a touché le vrai monde réel de la réalité véritable est évident, et parfois même un peu trop appuyé. Cronos: The New Dawn est avare en discussions ou en PNJ, mais l'histoire s'étoffe au fil des notes et enregistrements trouvés par la Voyageuse pendant sa mission. D'où vient ce virus terrifiant ? Comment a-t-il ravagé la Pologne ? Comment ont survécu les rares habitants ? Eh bien il faut lire des bouts de papier pour découvrir tout cela, le scénario reste assez lent, mais il pose rapidement les bases d'un mystère que le joueur se fait un plaisir d'analyser.

