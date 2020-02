TEST du Lenovo Legion T730 : une tour pratique qui a du répondant

Bien pratique tout ça





Avec leur classe et leur design bien ancré dans la culture gaming, les produits Legion ont fait le taff jusqu’à présent et nous attendions en toute logique que le nouveau T730 en fasse de même. Vous imaginez bien que nous n’avons pas été déçus de nos longues sessions en compagnie de ce camarade de jeu bien sympathique. Et si nous étions venus dans un premier temps pour la puissance, nous sommes restés pour le côté pratique et ergonomique de cette machine dont certains feraient mieux de s’inspirer. Cette composante confort est en grande partie symbolisée par cette grosse barre située sur le dessus de la tour. Eh oui, le Legion T730 possède une poignée qui fait de cet ordinateur de bureau un produit nomade. Une hérésie pour certains, un vrai bonheur pour d’autres, en particulier lors de l’installation et au cas où le propriétaire de la tour est un accro des LAN. Peu importe la manière de l’utiliser, nous ne pouvons que remercier Lenovo pour cet ajout qui nous a bien facilité la tâche et qui du reste s’inscrivait plutôt bien dans l’esthétique du T730.

La vitre n’est pas un problème en soi, c’est plutôt l’aspect général de l’appareil qui gène.

Le truc c’est que même si la poignée se marie bien avec le reste, le visuel de cette tour nous a laissés pour le moins sceptiques. C’est bien dommage au final puisque c’est l’un des rares points négatifs que nous retiendrons dans le test du T730. Cela commençait pourtant bien avec des lignes très classiques qui nous laissaient penser à un modèle sobre et efficace, l’inverse de l’Aurora R9 en somme qui nous avait séduits avec ses courbes originales. S’il est vrai que le nouveau-né de Lenovo arbore des lignes rectangulaires basiques qui font bien l’affaire, ça se gâte avec une vitre effet grillagé posée sur le flanc gauche de la tour.

La vitre n’est pas un problème en soi, c’est plutôt l’aspect général de l’appareil qui gène, faisant davantage penser à un micro-onde qu’à un ordinateur. Les petites lumières décoratives (et personnalisables au passage) ainsi que le logo de la gamme n’y changeront rien pour nous. Et puisque les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, nous avons conscience que tout le monde ne nous rejoindra pas là-dessus, d’autant que pouvoir jeter un œil et changer ses composants à tout instant sans avoir besoin d’outils particuliers est un gage de qualité pour un PC gamer.

Du reste le T730 reste fidèle à son crédo en étant ergonomique dans le placement de ses connectiques. Nous apprécions donc à sa juste valeur la présence d’une prise Jack pour un casque et un micro juste à côté du bouton d’allumage. Ce trio est également accompagné de deux ports USB 3.0. À l’arrière, nous retrouvons sans surprise l’essentiel des branchements nécessaires, et nombreux qui plus est. Tous ? Non, pas tout à fait, puisque le DVI manque une fois de plus à l’appel. Un petit manque qui mérite d’être soulevé, mais dont pourra sans doute se passer la majorité des joueurs.

Tout ce qu’il faut, là où il faut





Si l’équipement externe du boîtier reste relativement classique, l’intérieur se veut quant à lui plutôt explosif. Bien que nous n’ayons pas eu en main la configuration la plus puissante que pouvait nous proposer le T730, le PC que nous avons emprunté à Lenovo en avait dans les entrailles. Armé de son Intel Core I7-9700K de 9e génération, d’une jolie mémoire physique de 32 Go ainsi que d’une GeForce RTX 2070, ce joli joujou a sans surprise mangé tout cru tous les jeux que nous lui avons donnés en pâture. Et c’est sans bronché que le T730 nous a recraché nos jeux de prédilections que sont Gears 5, Borderlands 3, Total War: Three Kingdoms ou encore The Outer Worlds avec les graphismes au maximum et des images par seconde qui avoisinaient les 120 fps. Autant dire que tous les jeux du moment et ceux à venir n’auront aucun mal à passer par cette intraitable machine.

Un prix conseillé finalement assez convenable vu la bête de guerre que peut devenir le grand garçon de Lenovo.

Nous vous laissons aussi imaginer à quel point le T730 peut repousser ses limites et sa durée de vie puisque la configuration la plus performante peut embarquer un Intel Core I9-9900K de 9e génération ainsi qu’une GeForce RTX 2080 en guise de GPU... que du lourd. Mais puisqu’il faut plaider la cause de notre version dépourvue d’hormone de croissance, autant vous rassurer sur ses excellentes capacités pour tout ce qui est rapport à la bureautique. Cela paraissait évident, mais autant le préciser. Quitte à être pointu, nous avons profité du T730 pour le tester sur des tâches assez gourmandes, en l’occurrence le montage vidéo. Pas de problème de ce côté non plus, et sans forcer en plus. Nous n’allons pas nous engager par rapport aux configurations les moins importantes, mais de ce que nous avons pu voir, le T730 répond à toutes les exigences et va même plus loin sans avoir besoin d’être poussé dans ses derniers retranchements. C’est important à noter, puisque ce PC est proposé à un tarif allant de 1 700 à plus de 2 100 € selon les spécifications. Un prix conseillé finalement assez convenable vu la bête de guerre que peut devenir le grand garçon de Lenovo.

Si la partie hardware du T730 a passé tous les tests avec succès, c’est en partie parce qu’elle a un secret qui a fait toute la différence. Inutile de faire traîner le suspense plus longtemps : il s’agit tout simplement d’un système de refroidissement à double canal, l’un dédié au CPU, l’autre au GPU. Aspiration à l’arrière, expiration à l’avant et avec ce simple principe tout le monde est content. Nous n’avons pas eu à nous plaindre d’une chaleur extrême, même après plusieurs heures de jeu à notre actif. Il n’y a qu’en overclockant le CPU, par le biais de Lenovo Vantage le logiciel maison qui sert accessoirement à contrôler la luminosité de la tour, que nous avons réussi à faire chauffer la machine. À vous de voir si cela justifie d’opter pour le refroidissement liquide que Lenovo a le mérite de proposer en option.

Finalement, c’est une belle proposition que nous fait Lenovo avec son T730. En mettant l’ergonomie en critère principal de son boîtier, il s’assure de notre adhésion et probablement celles de beaucoup de joueurs qui s’imaginent déjà emporter leur tour à leur prochaine LAN. Inutile de revenir sur le design, pour nous il s’agit d’un des rares faux pas de la part de ce Legion. En revanche, mettons une nouvelle fois en lumière la puissance du T730 qui a su répondre à toutes nos exigences avec son matériel de qualité. Nous ne saurons jamais si une configuration moindre vaut le coup, mais ce qui est certain, c’est que notre boîtier a toutes les cartes en main pour combler tous les gamers qui cherchent un support pour les jeux d’aujourd’hui comme pour ceux de demain.

Les plus Poignée de transport

Rapport qualité/prix

Puissant comme il faut

Le système de refroidissement qui fait le taff

Refroidissement liquide en option Les moins Design discutable

Pas de DVI