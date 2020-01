Mario Kart Tour : le nouveau test multijoueur disponible maintenant, et pour tout le monde

Nintendo n'avait pas fait que des heureux en lançant la première bêta du mode multijoueur de Mario Kart Tour l'année dernière. Celle-ci n'était effectivement accessible qu'aux détenteurs du Pass Or, l'abonnement mensuel payant à 4,99 € par mois.

Histoire de permettre au plus grand monde d'essayer cette fonctionnalité attendue et de tester le jeu en ligne à une plus grande échelle, l'éditeur vient comme prévu de lancer un deuxième test à grande échelle, sans condition d'accès. Nul besoin de payer une somme quelconque pour se lancer dans des parties dans le mode multijoueur cette fois, n'importe qui peut essayer de devenir le meilleur de ces courses opposant huit joueurs.

L'expérience est facilement accessible depuis un onglet à retrouver sur le menu principal. La date de fin de ce test n'a pas été communiquée, alors profitez-en autant que possible, car il n'est pas impossible qu'il redevienne indisponible quelque temps avant de revenir avec sa version définitive.