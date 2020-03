TEST du Lenovo Legion Y44w : un écran grand(iose) ?

Catégorie poids lourd





Même en faisant exprès, nous pouvons difficilement ignorer le Y44w. Voilà un spécimen qui a été étudié pour impressionner et le moins que nous puissions dire, c’est que ça marche. Avec cet écran estampillé Legion, « la taille ça compte » devient une expression appropriée. Il faut dire que la largeur du Y44w est si imposante (44" donc) que l'écran remplace à lui tout seul deux moniteurs. Un argument de vente intéressant pour les amateurs de multi-screen. Inutile de préciser qu’un tel monstre a besoin d’une énorme surface pour s’épanouir. Et si vous n’avez pas un bureau adapté, vous pourrez toujours opter pour la solution du support VESA, ce qui n’est pas une mauvaise idée vu le mastodonte dont nous parlons.

Le Y44w se concentre essentiellement sur son aspect massif, oubliant du même coup d’être un peu fantaisiste et joli à regarder.

Les dimensions excessives de l’écran de Lenovo sont de loin sa plus grosse particularité et probablement la raison pour laquelle vous pourriez passer le cap de l’achat. Mais si vous êtes du genre à vouloir plus que du XXL, le Y44w se défend plutôt bien. Comme le Legion T730 avec lequel nous avons pu le tester, le moniteur s’avère être un produit sympathique pour les adeptes de l’ergonomie. Il ne faut pas rêver, ce dernier n’a pas de poignée comme l’ordinateur, cela aurait sans doute détruit son look.

À la place, Lenovo nous fait une petite surprise avec un bouton poussoir qui dévoile deux ports USB 3.0 ainsi qu’une prise audio de type Jack. C’est bien pratique, mais vu la taille de l’engin, vous devez bien vous douter que les branchements sont loin d’être un problème pour le Y44w. Avec un DisplayPort, deux HDMI, deux USB Type-C et quatre USB 3.0, le moniteur est bien équipé et se permet de grands écarts entre chaque composant histoire que ce ne soit pas la foire aux câbles électriques. Dommage en revanche que l’écran soit dépourvu de pivot, son ajout aurait pu être un petit plus appréciable.

Dans toute cette histoire, nous en oublions presque le look de la bête qui est finalement en retrait par rapport au reste. Le Y44w se concentre essentiellement sur son aspect massif, oubliant du même coup d’être un peu fantaisiste et joli à regarder. Fade n’est pourtant pas un mot adapté au moniteur. Sa morphologie impressionnante mêlée à ses courbes incurvées est là pour habiller ce grand gaillard. Un petit logo à l’avant, un à l’arrière de la machine et le tour est joué.

Simple et efficace



Pas le temps de traîner, il est déjà temps de s’intéresser à ce que l’écran est capable de faire. Au rang des fonctionnalités sans surprise, il y a évidemment les options. Ici, pas de joystick pour naviguer entre chaque menu, et c’est bien dommage. À la place, nous avons le droit à six boutons qui nous permettent de circuler entre cinq menus tout ce qu’il y a de plus classique. Moniteur gaming oblige, l’un d'eux est dédié aux possibilités offertes pour le jeu. Notons simplement que dans cette catégorie, l’option Overdrive ne change pas grand-chose à l’affaire ou, du moins si c’est le cas, son impact ne saute pas aux yeux. Du reste, nous retrouvons les réglages de base (luminosité, contraste, couleur, etc.), les réglages avancés permettant notamment de contrôler les périphériques USB, le mode PIP/PBP et le menu général (langue, information, etc.).

Lenovo a déjà fait un excellent travail avec son moniteur qui peut revendiquer sans sourciller son statut premium.

De ce que nous avons pu en voir, quelques réglages dans ces options n’étaient pas de refus, car le principal problème du Y44w est sa restitution des couleurs. Globalement, celles-ci sont trop saturées, un défaut à côté duquel nous n’avons pu passer sur la plupart des jeux que nous avons testés. L’autre souci du moniteur, c’est évidemment sa consommation abusive. Inutile de faire les étonnés, avec un écran incurvé de 44" sur les bras, il fallait s’attendre à une remarque de ce genre. Le reste est plus que convaincant. Question luminosité et contraste, il n’y a rien à redire. Le Y44w fait un travail remarquable dans ces domaines et nous pouvons en dire tout autant au sujet du gamma. Le temps de rémanence, mesuré à 4 ms, aurait pu être meilleur, mais dans l’absolu, Lenovo a déjà fait un excellent travail avec son moniteur qui peut revendiquer sans sourciller son statut premium.

L’invité surprise





Nous ne pouvons pas vraiment parler de surprise, mais au rang des bonnes nouvelles, notons la compatibilité avec le FreeSync 2 d’AMD et le G-Sync de NVIDIA. En revanche, ce qui nous a vraiment surpris, c’est de trouver ce haut-parleur circulaire si particulier à l’intérieur de la boîte du Y44w. Et pas n’importe lequel s’il vous plaît. Le bonhomme est certifié par Harman Kardon, rien que cela. Il est vrai que l’appareil est plutôt performant dans son domaine. Son véritable intérêt réside cependant dans son utilisation astucieuse. Celui-ci est en effet capable de se positionner au pied du moniteur, une place qui ne trahit pas l’ensemble du design et qui au contraire habile le Y44w. S’il a été pensé pour se trouver à cet endroit, sachez que le haut-parleur peut tout à fait être utilisé de manière autonome.

La présence d’un tel accessoire n’est qu’une preuve supplémentaire que le Y44w est un moniteur qui vaut le détour. Encore une fois, c’est la taille qui fait toute la différence par rapport à ses concurrents. Un atout qui devrait convaincre les amoureux de la démesure et dissuader ceux qui ne veulent pas se perdre sur l’écran pendant dix ans ou qui n’ont tout simplement pas la place d’accueillir un monstre pareil. C’est bien dommage pour ceux qui vont rater cette occasion, car le Y44w est une belle pièce qui nous offre des images de qualité, quoiqu’un peu saturées à notre goût au niveau des couleurs. Complet, assez joli et ergonomique sur certains points, commencez à mesurer votre bureau si le produit de Lenovo vous branche, car c’est un candidat sérieux.

Les plus Colossal pour ceux qui aiment ça

Quelques petites idées d'ergonomie

Support VESA

Luminosité, contraste et gamma bons

Haut-parleur surprise

Technologies G-Sync et FreeSync 2 Les moins Pas de pivot

Couleurs saturées

Pas adapté à tous les besoins